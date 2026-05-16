Sonos Play: el parlante premium que adapta el sonido a cada espacio y tiene batería reemplazable

No todas las bocinas premium logran algo complicado; sonar bien y al mismo tiempo sentirse naturales dentro de casa. Muchas terminan convirtiéndose en dispositivos llenos de luces, bajos exagerados o diseños demasiado llamativos. Con Sonos Play pasa lo contrario. La nueva apuesta de la marca californiana apuesta por una experiencia mucho más limpia, elegante y enfocada en cómo realmente escuchas música todos los días.

Desde el primer vistazo queda claro que Sonos quiere diferenciarse de otras marcas. Disponible en blanco y negro, Sonos Play mantiene ese diseño minimalista que caracteriza a la compañía. Sus líneas son discretas, el acabado mate le da una apariencia mucho más premium y su tamaño compacto permite integrarla fácilmente en una sala, un cuarto, un estudio o incluso una terraza sin romper la decoración del espacio.

La base de carga también ayuda a reforzar esa idea de producto pensado para convivir dentro del hogar. La bocina permanece siempre lista para usarse y se siente más cercana a un objeto de diseño que a una bocina portátil tradicional.

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Pero el diseño es apenas una parte de la experiencia.

Lo realmente interesante aparece cuando empieza a sonar. Sonos Play entrega un audio muy equilibrado, lejos de esos perfiles exagerados donde todo depende de bajos excesivos. Aquí las voces se sienten claras, los instrumentos mantienen separación y los graves tienen presencia sin saturar la mezcla.

La sensación termina siendo mucho más cercana a escuchar un sistema de sonido bien calibrado que una simple bocina Bluetooth portátil.

Parte de eso ocurre gracias a la ingeniería detrás del dispositivo. Sonos incorpora dos tweeters inclinados para mejorar la separación estéreo, además de un woofer de rango medio y radiadores pasivos que ayudan a generar graves profundos sin vibraciones molestas.

El resultado es un sonido limpio, envolvente y bastante agradable incluso después de varias horas de reproducción.

Una bocina que entiende el espacio donde está

Uno de los detalles más interesantes de Sonos Play es que el sonido cambia dependiendo del lugar donde pongas la bocina. No es lo mismo escuchar música en una habitación pequeña que en una sala abierta o una terraza exterior.

Por eso incorpora la tecnología Trueplay, un sistema que analiza automáticamente el entorno y ajusta la ecualización para mantener el equilibrio del audio. La bocina literalmente “lee” el espacio para adaptar graves, voces y frecuencias dependiendo de las condiciones del lugar.

Además, desde la aplicación de Sonos puedes personalizar todavía más la experiencia. La app permite modificar graves, agudos y niveles de sonido según tus preferencias. También facilita organizar varios dispositivos dentro de casa.

Por ejemplo, puedes asignarle nombres dependiendo de dónde esté ubicada cada bocina: “Sala”, “Cuarto”, “Cocina” o cualquier otro espacio. Eso simplifica mucho el control cuando tienes varios dispositivos conectados dentro del ecosistema Sonos.

Y justamente ahí aparece otro de sus puntos fuertes: la facilidad de configuración. El proceso de conexión está pensado para hacerse en pocos minutos desde el celular. Basta con abrir la aplicación, seguir las instrucciones y conectar la bocina mediante WiFi o Bluetooth.

La app también permite integrar rápidamente plataformas como Spotify, Apple Music y otros servicios de streaming sin configuraciones complejas. Todo termina sintiéndose mucho más intuitivo que en otros sistemas de audio premium.

Sonos Voice Control, Alexa y una experiencia más natural

Sonos Play también incorpora compatibilidad con asistentes de voz y diferentes ecosistemas de audio. Funciona con Spotify Connect, Apple AirPlay 2 y Alexa, permitiendo controlar música sin depender constantemente del celular.

Pero uno de los elementos más interesantes es que Sonos también tiene su propio asistente integrado: Sonos Voice Control.

A diferencia de otros asistentes más enfocados en búsquedas generales o tareas inteligentes del hogar, el sistema de Sonos está pensado específicamente para controlar música y funciones de audio mediante comandos rápidos y simples.

Basta con decir “Hey Sonos” para pedir canciones, subir volumen, pausar reproducción o mover música entre habitaciones dentro del ecosistema de la marca. La idea es que controlar la experiencia se sienta mucho más natural mientras cocinas, trabajas o simplemente estás descansando en casa.

La aplicación de Sonos también centraliza prácticamente toda la experiencia. Desde ahí puedes controlar servicios de streaming, agrupar habitaciones, sincronizar varias bocinas o mover música de un espacio a otro sin necesidad de abrir varias apps distintas.

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Además de todo eso, Sonos Play mantiene el lado portátil con hasta 24 horas de batería, resistencia al agua y polvo con certificación IP67 y la posibilidad de utilizarla tanto dentro como fuera de casa.

Aquí aparece otro detalle importante: la batería puede reemplazarse. Mientras muchas bocinas terminan perdiendo vida útil cuando la batería empieza a degradarse, Sonos apuesta por un diseño pensado para durar más años y evitar que el usuario tenga que cambiar completamente el dispositivo.

Eso conecta directamente con la filosofía de la marca. Sonos lleva años construyendo productos que buscan mantenerse vigentes dentro del ecosistema y no convertirse rápidamente en dispositivos desechables.

Y quizá eso es lo que mejor resume a Sonos Play. No intenta ser únicamente la bocina más potente del mercado. Su apuesta está en ofrecer una experiencia de sonido más inteligente, equilibrada y mucho más integrada a la vida diaria.