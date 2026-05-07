Anillos inteligentes: cómo elegir uno y cuáles son las mejores marcas en 2026

Los anillos inteligentes ganaron popularidad en 2026 gracias a su capacidad para monitorear sueño, estrés, frecuencia cardíaca y recuperación física desde un formato discreto y cómodo para usar todo el día. Frente al crecimiento de esta categoría, elegir el modelo adecuado ya no depende solamente del precio, sino de las funciones y el tipo de experiencia que ofrece cada dispositivo.

Durante años, los relojes inteligentes dominaron el mercado de los wearables. Sin embargo, los anillos inteligentes comenzaron a ganar terreno gracias a una propuesta más simple, con monitoreo constante sin pantalla y menos distracciones. El foco ya no está solo en contar pasos o calorías, sino en entender el descanso, el estrés y la recuperación física.

Ese cambio también modificó el perfil del consumidor. Actualmente, estos dispositivos no son exclusivos de deportistas o fanáticos de la tecnología. Muchas personas los utilizan para mejorar hábitos de sueño, controlar niveles de energía o detectar rutinas que afectan el bienestar diario. La comodidad y la practicidad explican gran parte de su crecimiento.

Otra ventaja importante es el tamaño. Los anillos inteligentes pueden utilizarse las 24 horas sin generar molestias, incluso durante el descanso nocturno. Eso hizo que muchos usuarios comenzaran a reemplazar relojes inteligentes por dispositivos más pequeños, discretos y enfocados en salud y bienestar personal.

Para qué sirven y por qué ganan popularidad

El principal objetivo de los anillos inteligentes es transformar señales físicas del cuerpo en información fácil de entender. Mientras una persona duerme o realiza actividades cotidianas, el dispositivo registra variables como frecuencia cardíaca, temperatura corporal y movimiento. Luego, la aplicación convierte esos datos en reportes sobre descanso, estrés, energía y recuperación física.

Uno de los usos más populares está relacionado con el sueño. Muchas personas comenzaron a utilizar estos dispositivos porque resultan más cómodos para dormir que un reloj. Además, varios modelos permiten detectar interrupciones nocturnas, fatiga acumulada y cambios físicos que pueden afectar directamente la calidad del descanso.

También existe un fuerte componente de salud preventiva. Aunque todavía no reemplazan dispositivos médicos especializados, algunos modelos ya ofrecen alertas sobre cambios fisiológicos importantes y seguimiento continuo de distintas métricas relacionadas con el bienestar. Por eso, dejaron de verse como simples gadgets tecnológicos y comenzaron a posicionarse como herramientas de monitoreo personal.

Mientras muchos relojes inteligentes aumentaron la cantidad de pantallas y notificaciones presentes en la vida diaria, los anillos inteligentes apuntan a lo contrario: menos interrupciones y monitoreo silencioso. El dispositivo funciona en segundo plano sin exigir atención constante.

Cómo elegir el modelo adecuado en 2026

Antes de comparar marcas o precios, conviene entender qué tipo de monitoreo ofrece cada dispositivo. No todos los modelos están pensados para el mismo perfil de usuario. Algunos se enfocan principalmente en sueño y recuperación física; otros priorizan actividad deportiva, rendimiento o métricas más avanzadas sobre hábitos diarios y niveles de energía.

Los modelos orientados al descanso suelen ofrecer sensores más precisos para monitorear sueño, estrés y recuperación física. En cambio, los dispositivos enfocados en rendimiento deportivo incorporan métricas relacionadas con entrenamiento, actividad física y seguimiento de energía corporal durante el día.

La comodidad también es clave. Como estos dispositivos se utilizan durante muchas horas seguidas, el peso y los materiales tienen un impacto importante en la experiencia diaria. Los modelos más recomendados utilizan titanio, ofrecen acabados resistentes a rayones y pesan menos de cuatro gramos para evitar molestias durante el trabajo o el descanso nocturno.

La batería se convirtió en otro criterio importante. En 2026, algunos modelos ofrecen entre siete y doce días de autonomía según el fabricante. Otros incluso incorporan estuches portátiles con batería integrada, una función útil para viajes o jornadas largas fuera de casa.

Cuáles son las mejores marcas de anillos inteligentes

Algunas marcas lograron posicionarse como referentes dentro del mercado de anillos inteligentes gracias a su presencia en el segmento premium de wearables, la cobertura de medios especializados y las evaluaciones recurrentes realizadas por expertos en tecnología y salud digital. Estas son algunas de las opciones más destacadas de 2026.

Oura Ring 4 : es considerado uno de los referentes del mercado gracias a la precisión de sus métricas de sueño y recuperación física. Su aplicación convierte datos complejos en recomendaciones fáciles de interpretar, aunque requiere una suscripción mensual.

: es considerado uno de los referentes del mercado gracias a la precisión de sus métricas de sueño y recuperación física. Su aplicación convierte datos complejos en recomendaciones fáciles de interpretar, aunque requiere una suscripción mensual. Samsung Galaxy Ring : apuesta por una integración profunda con el ecosistema Galaxy. La experiencia es más completa para quienes ya utilizan teléfonos Samsung y Samsung Health, aunque varias funciones se reducen en iPhone.

: apuesta por una integración profunda con el ecosistema Galaxy. La experiencia es más completa para quienes ya utilizan teléfonos Samsung y Samsung Health, aunque varias funciones se reducen en iPhone. Ultrahuman Ring Air : está pensado para usuarios interesados en actividad física y análisis más avanzados sobre energía y recuperación. También destaca por ser uno de los modelos más ligeros y por no depender de pagos mensuales.

: está pensado para usuarios interesados en actividad física y análisis más avanzados sobre energía y recuperación. También destaca por ser uno de los modelos más ligeros y por no depender de pagos mensuales. RingConn Gen 2: se consolidó como una de las opciones más equilibradas por relación calidad-precio. Su principal fortaleza es la batería, que puede alcanzar hasta doce días de autonomía según el fabricante, además de eliminar las suscripciones mensuales.

Qué aspectos revisar antes de comprar uno

La compatibilidad con el celular es uno de los puntos más importantes. Como estos dispositivos no tienen pantalla, toda la experiencia depende de la aplicación móvil. Revisar el funcionamiento del software y las opiniones recientes en Android o iPhone ayuda a entender cómo responde realmente cada modelo en el uso cotidiano. La resistencia al agua también merece atención. Para uso diario y natación, lo recomendable es buscar modelos con al menos 5 ATM de resistencia. Los dispositivos orientados a deportes acuáticos o entrenamientos intensos suelen incorporar protección de 10 ATM para garantizar mayor durabilidad. Otro aspecto fundamental es la talla. Los dedos cambian de volumen según la temperatura, el descanso y la actividad diaria, por lo que un tamaño incorrecto puede afectar tanto la comodidad como la precisión de las mediciones. Por ese motivo, la mayoría de las marcas premium ofrece kits de tallas antes de concretar la compra definitiva. Las suscripciones son otro punto importante antes de comprar. Algunos fabricantes cobran cuotas mensuales para desbloquear reportes avanzados y funciones adicionales. Con el tiempo, ese gasto acumulado puede superar el valor inicial del dispositivo.

El mercado seguirá evolucionando durante los próximos años. Algunos modelos nuevos ya incorporan electrocardiogramas y funciones relacionadas con monitoreo cardíaco, acercando estos dispositivos al terreno de la salud preventiva. Aun así, la elección sigue dependiendo del tipo de uso, las necesidades y los hábitos de cada usuario.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)