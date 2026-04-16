Así es la Chery E5, la SUV eléctrica más asequible que llega a Colombia

La marca china Chery anunció el inicio de la preventa en Colombia de la E5, una SUV 100% eléctrica que entra a competir con una propuesta poco habitual en el mercado: mayor tamaño, equipamiento completo y un precio de entrada por debajo de otros modelos del segmento.

Disponible desde $74.990.000, la E5 se posiciona como una de las opciones más asequibles dentro de los vehículos eléctricos en el país. La diferencia es relevante si se compara con alternativas como la MG S5 EV, cuyo precio ronda los $94,9 millones, en una categoría similar.

La E5 mide 4,5 metros de largo, lo que la ubica dentro del segmento de SUV compactas, una característica que la separa de otros modelos eléctricos de entrada, que suelen ser city cars con menor espacio interior y capacidad. Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar el acceso a la movilidad eléctrica en Colombia, en un momento en el que crece el interés por este tipo de tecnologías.

En términos de desempeño, el vehículo incorpora un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque, con tracción delantera. Su autonomía alcanza hasta 422 kilómetros bajo el ciclo NEDC y cerca de 350 kilómetros en condiciones WLTP, cifras pensadas para recorridos urbanos y trayectos diarios. La batería, de tipo LFP (litio ferrofosfato), tiene una capacidad de 50,6 kWh y cuenta con una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros .

Otro elemento que llama la atención es la inclusión de llanta de repuesto, un componente que varios fabricantes han eliminado en vehículos eléctricos recientes, pero que sigue siendo relevante en el contexto colombiano.

Dos versiones con distintos niveles de equipamiento

La Chery E5 llega al país en dos versiones: Comfort y Luxury. La primera, con precio de $74.990.000, incluye un paquete de tecnología y seguridad orientado al uso cotidiano, con elementos como pantalla panorámica de 15,6 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de proximidad y sistemas de estabilidad y asistencia en pendientes.

Por su parte, la versión Luxury, desde $85.990.000, añade un conjunto más amplio de asistencias a la conducción (ADAS), entre ellas monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y sistemas de prevención de colisiones. También incorpora cámara de visión 540°, así como mejoras en confort: asientos eléctricos con calefacción y función de masaje.

Ambas versiones comparten un interior con diseño orientado a la funcionalidad, con espacio para cinco ocupantes y un baúl de 442 litros, además de siete airbags y sistemas de seguridad activa y pasiva.

Cómo acceder a la preventa

La preventa de la Chery E5 estará disponible en Colombia a partir del 16 de abril a través del sitio web oficial de la marca. Los interesados pueden registrarse, conocer las versiones disponibles y avanzar en el proceso de compra desde la plataforma digital.

La compañía también cuenta con una red de concesionarios y talleres en varias ciudades del país, que respaldarán la comercialización y el servicio posventa del modelo .

Según explicó la empresa, el objetivo es facilitar la entrada de más usuarios a la movilidad eléctrica, en un segmento donde el precio ha sido una de las principales barreras.