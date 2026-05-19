Google presenta sus nuevas gafas inteligentes con IA: así funcionan y qué pueden hacer

Google quiere que las gafas inteligentes dejen de ser un experimento y se conviertan en un dispositivo de uso diario. Durante el evento Google I/O 2026, la compañía presentó una nueva generación de gafas inteligentes con Android XR y Gemini integrados, capaces de traducir conversaciones, mostrar indicaciones, responder preguntas sobre lo que ves y hasta editar fotos usando inteligencia artificial.

La apuesta de Google llega con un cambio importante frente a intentos anteriores del mercado: las nuevas gafas no solo están pensadas para desarrolladores o entusiastas de la tecnología, sino para personas que quieren usar un accesorio discreto durante todo el día.

Los primeros modelos fueron desarrollados junto a Samsung y las marcas de moda Gentle Monster y Warby Parker. La idea es que las gafas se parezcan más a unas lentes tradicionales y menos a un dispositivo futurista voluminoso.

Google explicó que habrá dos versiones. La primera llegará este otoño y funcionará principalmente mediante audio. Más adelante aparecerá una versión con pantalla integrada para mostrar información directamente en la visión del usuario.

Las gafas que quieren reemplazar varias funciones del celular

Una de las principales diferencias frente a otros modelos del mercado es que estas gafas están profundamente conectadas con Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google.

Con solo decir “Hey Google” o tocar la montura, puedes activar el asistente para pedir ayuda en tiempo real. Las gafas pueden reconocer el entorno y responder preguntas sobre lo que estás mirando.

Eso significa que podrás preguntar el nombre de un edificio, entender una señal de tránsito complicada o revisar reseñas de un restaurante mientras caminas por la calle, sin sacar el teléfono del bolsillo.

También integran navegación avanzada. Las gafas detectan hacia dónde miras y ofrecen indicaciones paso a paso usando lenguaje natural. Gemini incluso puede modificar rutas y sugerir lugares cercanos según tus preferencias.

Otra función llamativa es la traducción en tiempo real. Las gafas podrán traducir conversaciones y textos en menús o avisos, reproduciendo el audio con una entonación similar a la voz original de la persona.

Google además integró herramientas para llamadas, mensajes y música. Podrás escuchar notificaciones, responder textos o pedir canciones usando únicamente la voz.

En fotografía también hay novedades. Las gafas incluyen cámara integrada para tomar fotos y videos rápidamente. Después, la inteligencia artificial podrá modificar las imágenes con comandos simples. Por ejemplo, eliminar objetos del fondo o agregar efectos humorísticos automáticamente.

¿Qué cambia frente a otras gafas inteligentes?

Aunque compañías como Meta ya tienen gafas inteligentes junto a Ray-Ban, Google intenta diferenciarse con una integración más profunda de inteligencia artificial y una conexión más amplia con aplicaciones y servicios.

Mientras muchos modelos actuales funcionan principalmente para grabar video, escuchar música o tomar fotos, las nuevas gafas de Google quieren convertirse en un asistente permanente capaz de entender contexto y ejecutar tareas complejas.

Por ejemplo, Gemini podrá ayudarte a pedir un café en DoorDash mientras haces otra actividad. El sistema prepara el pedido en segundo plano y solo te pedirá confirmación final.

Otro punto importante es la compatibilidad. Google confirmó que las gafas funcionarán tanto con teléfonos Android como con iPhone, algo que podría ampliar considerablemente su alcance.

La empresa también intenta resolver uno de los mayores problemas históricos de este tipo de dispositivos: el diseño. Muchas gafas inteligentes anteriores fueron criticadas por verse demasiado tecnológicas o incómodas para usar varias horas.

Con la colaboración de marcas enfocadas en moda, Google quiere que las gafas parezcan accesorios normales y no gadgets experimentales.

El anuncio también muestra hacia dónde se mueve la industria tecnológica. Después de años apostando por smartphones, las grandes compañías ahora buscan dispositivos que integren inteligencia artificial de manera más natural en la vida diaria.

Las gafas inteligentes aparecen como una de las apuestas más fuertes para esa nueva etapa, donde la tecnología deja de depender tanto de una pantalla en la mano y empieza a acompañarte de forma permanente mientras caminas, trabajas o conversas.