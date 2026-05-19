Google I/O 2026: así es Gemini Spark, la IA que quiere reemplazar los asistentes tradicionales

Google ya no quiere que la inteligencia artificial solo conteste preguntas. Ahora quiere que haga tareas por ti, tome decisiones, trabaje en segundo plano y se convierta en una especie de asistente permanente conectado a tu vida digital.

Ese fue el mensaje principal de la conferencia anual de desarrolladores de Google durante el evento Google I/O 2026, donde la compañía presentó una nueva etapa para Gemini: la llamada “era agentic”. En palabras simples, se trata de una IA que deja de ser solo un chatbot para convertirse en un agente capaz de ejecutar acciones.

La apuesta llega en medio de una competencia cada vez más intensa con empresas como OpenAI, que ha acelerado la carrera por integrar IA en productos cotidianos. Pero Google está apostando por algo distinto: aprovechar su ecosistema completo —Search, Android, YouTube, Gmail, Maps y Chrome— para convertir a Gemini en una capa presente en casi toda la experiencia digital de los usuarios.

La compañía asegura que hoy procesa más de 3,2 cuatrillones de tokens al mes, una cifra que refleja el crecimiento explosivo del uso de IA dentro de sus servicios. Además, más de 900 millones de personas ya utilizan la aplicación de Gemini mensualmente.

La novedad no está únicamente en los modelos de lenguaje más rápidos o más potentes. El verdadero cambio es que Gemini ahora podrá actuar por ti.

Gemini Spark y la llegada de los agentes de IA

La pieza más importante del anuncio fue Gemini Spark, descrito por Google como un agente personal de inteligencia artificial disponible las 24 horas.

A diferencia de asistentes tradicionales que esperan instrucciones puntuales, Spark podrá trabajar en segundo plano desde servidores de Google Cloud. La idea es que la IA pueda encargarse de tareas largas sin que tengas que mantener abierta una pestaña o incluso el computador encendido.

Según mostró Google, Gemini Spark podrá monitorear información, organizar pendientes, interactuar con herramientas externas y ejecutar procesos digitales completos bajo supervisión del usuario.

Eso cambia la relación actual con la IA. Hasta ahora, herramientas como Gemini o ChatGPT funcionan bajo una dinámica de pregunta y respuesta. Lo que propone Google es una IA persistente, que permanezca activa y gestione tareas continuamente.

La compañía también anunció que Spark llegará a Chrome como un “navegador agentic”, capaz de ayudarte a navegar la web, organizar información o completar acciones online.

Otro movimiento importante está en Search. Google confirmó que integrará “information agents”, agentes especializados que buscarán información automáticamente y construirán paneles personalizados con seguimiento constante.

Eso implica una transformación profunda del buscador más usado del mundo. Google quiere que Search deje de ser un espacio donde haces consultas individuales para convertirse en una experiencia continua y conversacional.

La estrategia también toca otros productos. YouTube recibirá “Ask YouTube”, una función que encuentra directamente el fragmento exacto de un video que responde una duda. Mientras tanto, Google Docs sumará “Docs Live”, una herramienta para crear documentos usando solo la voz.

La IA como infraestructura total de Google

Detrás de todos estos anuncios hay una decisión mucho más grande: Google está reorganizando toda su infraestructura alrededor de la inteligencia artificial.

La empresa reveló que este año planea invertir entre 180.000 y 190.000 millones de dólares en infraestructura y centros de datos, una cifra gigantesca incluso para estándares tecnológicos.

Gran parte de ese dinero irá a sus nuevos chips TPU de octava generación, procesadores especializados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Google asegura que estos chips permiten entrenar sistemas más grandes en semanas en lugar de meses.

La razón es simple: la próxima batalla tecnológica ya no depende solo de quién tiene el mejor chatbot, sino de quién puede operar IA a escala global y a menor costo.

Ahí entra otra de las grandes apuestas del evento: Gemini 3.5 Flash. Google asegura que este modelo es comparable con los sistemas más avanzados del mercado, pero mucho más rápido y barato de operar.

La empresa afirmó que Flash puede generar respuestas hasta cuatro veces más rápido que otros modelos avanzados y reducir de forma drástica el gasto empresarial en procesamiento de IA.

También hubo anuncios relacionados con generación multimedia. Google presentó Gemini Omni, un sistema capaz de generar contenido desde cualquier tipo de entrada: texto, imágenes o video.

La apuesta apunta directamente al auge de herramientas generativas que crean clips, imágenes y contenido audiovisual completos mediante instrucciones conversacionales.

Pero junto con esa expansión aparece otro problema: los deepfakes y la desinformación. Por eso Google anunció nuevas integraciones de SynthID, su sistema de marcas invisibles para identificar contenido creado por IA.

La compañía dice que ya ha marcado más de 100.000 millones de imágenes y videos generados artificialmente. Incluso empresas como OpenAI y Eleven Labs adoptarán el sistema.

Todo esto deja ver algo más grande que una simple actualización de Gemini. Google está intentando convertir la IA en el centro operativo de internet, integrándola en búsquedas, productividad, navegación, video, creación multimedia y dispositivos físicos como gafas inteligentes.

La pregunta ahora no es si usarás IA, sino cuánto control terminarás delegando en ella.