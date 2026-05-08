Fitbit Air ya es oficial: precio, funciones de salud y cómo funciona el nuevo dispositivo de Google

Google amplió su apuesta por la salud digital con el lanzamiento de Fitbit Air, un nuevo dispositivo portátil que rompe con la fórmula tradicional de los relojes inteligentes y las pulseras deportivas. La propuesta de la compañía elimina por completo la pantalla para ofrecer una experiencia centrada en el monitoreo de salud, con un diseño ligero y discreto que apunta a quienes quieren seguimiento constante sin cargar con un smartwatch tradicional.

El dispositivo fue presentado este 7 de mayo y llega como una nueva alternativa dentro del ecosistema Fitbit. Su principal diferencial está en que apuesta por desaparecer visualmente de la rutina diaria, mientras recopila datos biométricos durante todo el día.

A diferencia de otros wearables, Fitbit Air no muestra notificaciones, mensajes ni métricas en tiempo real desde la muñeca. Toda la información se consulta desde la aplicación Google Health en el celular.

Un wearable pensado para pasar desapercibido

Google describe al Fitbit Air como su monitor de actividad más pequeño hasta ahora.

Su diseño consiste en una pequeña cápsula que se integra a distintas correas intercambiables. La idea es ofrecer una experiencia menos invasiva para quienes encuentran los relojes inteligentes incómodos, pesados o demasiado visibles.

Pese a ese formato compacto, el dispositivo incluye seguimiento continuo de frecuencia cardíaca, medición de oxígeno en sangre (SpO2), variabilidad cardíaca, monitoreo de sueño y alertas relacionadas con posibles irregularidades del ritmo cardíaco, como señales asociadas a fibrilación auricular.

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Uno de los puntos que más llama la atención es su autonomía. Google promete hasta siete días de batería con una sola carga.

Además, incorpora carga rápida: cinco minutos conectados serían suficientes para obtener energía para un día completo de uso.

La ausencia de pantalla también responde a una tendencia creciente en tecnología de bienestar: reducir distracciones digitales. El objetivo es que el usuario mantenga el monitoreo sin sumar otra fuente de interrupciones constantes.

Así funciona junto a Google Health

El corazón de Fitbit Air está en su integración con Google Health Coach, la plataforma de recomendaciones personalizadas de salud de la compañía.

El dispositivo registra métricas durante todo el día y las sincroniza con la aplicación móvil, donde el usuario puede revisar análisis detallados, tendencias y sugerencias basadas en sus hábitos.

También incluye detección automática de actividad física. Esto significa que puede identificar ejercicios cotidianos y registrarlos sin intervención manual.

Para quienes realizan entrenamientos estructurados, la app permite iniciar sesiones específicas o seguir rutinas guiadas. Google asegura que el sistema mejora con el tiempo y adapta el reconocimiento de actividad según los patrones de cada persona.

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Otro detalle llamativo es que Fitbit Air puede complementar dispositivos como Pixel Watch. La compañía plantea un uso combinado: reloj inteligente durante el día y Fitbit Air para dormir, aprovechando su formato más cómodo para seguimiento nocturno.

En cuanto a disponibilidad, Fitbit Air ya está disponible en preventa por 99,99 dólares e incluye tres meses de acceso a Google Health Premium.

La edición especial diseñada junto al basquetbolista Stephen Curry costará 129,99 dólares y llegará inicialmente a tiendas de Estados Unidos el 26 de mayo.

El dispositivo será compatible con Android y iPhone, una decisión que amplía su alcance y lo convierte en una opción para quienes buscan monitoreo de salud avanzado sin entrar de lleno al universo de los relojes inteligentes.