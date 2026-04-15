Review del realme Watch 5: diseño, batería y rendimiento en un reloj accesible

Durante varios días, el realme Watch 5 estuvo en la muñeca en jornadas completas: trabajo, ejercicio y uso cotidiano. La promesa es ambiciosa para su precio: reunir funciones de relojes más costosos en un solo dispositivo. La experiencia confirma buena parte de esa idea, aunque con matices que vale la pena revisar en detalle.

La primera interacción está marcada por su pantalla. El panel AMOLED de 1,97 pulgadas ofrece colores intensos, buen nivel de brillo —hasta 600 nits— y una resolución de 390 x 450 que facilita la lectura de notificaciones y métricas. La tasa de refresco de 60 Hz aporta fluidez en la navegación. Sin embargo, ese tamaño también define su ergonomía: en muñecas pequeñas puede sentirse grande y ocupar más espacio del esperado.

En diseño, la propuesta es funcional. Los materiales no buscan competir con relojes premium, y eso se percibe en el acabado. Aun así, no transmite fragilidad. La certificación IP68 suma tranquilidad para el uso diario, desde entrenamientos hasta exposición ocasional al agua o al polvo.

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El apartado deportivo es uno de los más completos dentro de su rango. El reloj incluye 108 modos de deporte, que abarcan desde actividades básicas hasta rutinas más específicas. Durante las pruebas, funciones como el metrónomo de pasos y los objetivos preestablecidos aportaron orden a las sesiones, mientras que los cursos de carrera añaden una capa guiada para quienes buscan progresar.

Funciones completas en un dispositivo accesible

Uno de los elementos que más peso tiene en la experiencia es el GPS independiente con soporte para cinco sistemas GNSS. En la práctica, permite registrar recorridos sin depender del celular, con resultados consistentes en actividades como caminatas y trote. La inclusión de brújula complementa su uso en exteriores.

En salud, el reloj cumple con lo esperado en su categoría. El monitoreo de frecuencia cardíaca funciona de forma continua y se integra con otros indicadores básicos. A esto se suma el seguimiento del ciclo menstrual, una función que amplía su utilidad para usuarias que buscan centralizar información en un solo dispositivo.

En el día a día, el componente inteligente es uno de sus puntos más sólidos. Permite responder llamadas directamente desde el reloj, gestionar notificaciones y controlar música sin necesidad de sacar el teléfono. La presencia de NFC amplía sus posibilidades, dependiendo del uso y la configuración disponible.

La batería merece una lectura aparte. La marca habla de hasta 16 días de autonomía, una cifra que puede alcanzarse con un uso moderado. En condiciones reales, con notificaciones activas, monitoreo constante y uso ocasional de GPS, la duración se ubica alrededor de una semana. El comportamiento es coherente con la carga de funciones activas, más que una limitación del dispositivo.

En rendimiento, el sistema se mantiene estable. La navegación entre menús es fluida y no presenta interrupciones relevantes, incluso al interactuar con varias funciones a lo largo del día.

El balance general deja un mensaje importante, pues el realme Watch 5 no destaca por materiales ni por ser compacto, pero sí por la cantidad de herramientas que integra. Es un reloj pensado para quienes priorizan funciones, seguimiento deportivo y conectividad, por encima del acabado. En ese terreno, responde con solvencia.

Disponibilidad y precio

El realme Watch 5 se encuentra disponible en Colombia a través de almacenes de cadena y tiendas especializadas en tecnología.

Su precio es de $349.900 pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a 85 dólares estadounidenses (puede variar según la tasa de cambio).

Con este valor, se ubica dentro de la gama de entrada, pero con una propuesta de funciones que lo acerca a dispositivos más costosos.

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Imagen: Archivo Particular