El motorola edge 70 ya está disponible en Colombia e integra elementos de resistencia y vida útil en un formato ultradelgado de 5,99 mm, sin sacrificar autonomía, con una estructura robusta, uso de la pantalla mojada y una política de actualizaciones de hasta cuatro años orientada a extender su ciclo de uso.

Incorpora un sistema de tres cámaras de 50 MP, incluyendo sensor principal con grabación en 4K, ultra gran angular con función macro y cámara frontal. También suma estabilización óptica, HDR mejorado y herramientas de inteligencia artificial que automatizan ajustes en diferentes condiciones, facilitando la captura.

En batería, integra 4.800 mAh con tecnología de silicio y carbono, ofreciendo hasta 38 horas de uso y hasta 29 horas de reproducción de video. Se complementa con carga TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W.

Un formato delgado que no sacrifica lo esencial

Cuenta con pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con resolución Super HD (1.5K), brillo de hasta 4.500 nits y tasa de refresco de 120 Hz, lo que permite mejor visibilidad en exteriores y desplazamiento más fluido. Integra protección Corning Gorilla Glass 7i, certificación IP68/IP69 contra agua y polvo y estándar militar MIL-STD-810H.

En hardware, incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4 junto con opciones de almacenamiento de hasta 512 GB. Funciona con Android 16 e integra moto ai para optimizar tareas como fotografía, organización de contenido y notificaciones. También hay nuevas variantes de la serie Edge 70, lo que amplía la propuesta dentro de esta línea de dispositivos.

El diseño mantiene un grosor de 5,99 mm y un peso de 159 gramos, con estructura en aluminio de calidad aeronáutica. Incluye altavoces estéreo, conectividad 5G, WiFi, Bluetooth, NFC y sistema de seguridad con lector de huella y reconocimiento facial.

Precio del motorola edge 70 en Colombia

El motorola edge 70 tiene un precio desde $3.799.900 en colores Gadget Grey (gris), Lily Pad (verde) y Bronze Green (olivo). La edición especial Pantone Color of the Year 2026 Cloud Dancer con cristales Swarovski se puede conseguir desde $4.999.900. Ambos modelos están disponibles a través de los principales operadores y retailers del país.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)