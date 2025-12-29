Lo destapamos y lo usamos varios días: tres cosas que nos llamaron la atención del Huawei Watch GT 6

Este todavía no es el análisis completo del Huawei Watch GT 6. Es una nota previa, escrita después de destaparlo y usarlo durante varios días, con la idea de adelantar las tres cosas que más nos llamaron la atención en este primer contacto. No se trata de exprimirlo al máximo, sino de contar qué se siente cuando el reloj empieza a formar parte del día a día.

Con el año llegando a su cierre, y pensando ya en cómo empezar 2026 con tecnología que realmente se use y no termine guardada, el Huawei Watch GT 6 aparece como una opción que vale la pena considerar. No por promesas, sino por cómo se comporta en el uso cotidiano.

1. La batería cambia la experiencia de uso

Una de las primeras cosas que se notan es la tranquilidad que da la batería. En uso ligero o normal, el Huawei Watch GT 6 puede llegar hasta 21 días sin pasar por el cargador. En nuestro caso, con notificaciones activas, monitoreo constante de salud y uso diario, el reloj simplemente siguió funcionando sin que la batería se convirtiera en una preocupación.

Cuando se activan todas las funciones en pleno, el escenario cambia, pero sigue siendo sólido: alrededor de 13 días de autonomía. Esto se traduce en algo muy simple pero valioso, no pensar en cargarlo cada noche. Durante la prueba lo usamos incluso para dormir, con monitoreo de sueño activo, y aun así la batería nunca fue un problema. Esa constancia hace que el reloj se sienta más como un compañero permanente que como un dispositivo que hay que estar vigilando.

2. Comodidad real y una pantalla que se disfruta

El modelo que probamos pesa aproximadamente 37,5 gramos sin la correa, y eso se nota desde el primer día. La correa es flexible, se adapta bien a la muñeca y no genera molestias, ni siquiera al dormir. De hecho, lo usamos varias noches seguidas justamente para probar las funciones de sueño y bienestar emocional, y en ningún momento resultó incómodo.

La pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas es otro punto fuerte. Se ve bien en interiores y responde sin problema bajo el sol, gracias a un brillo que puede llegar hasta los 3.000 nits. Además, el área de visualización es ligeramente más grande que en generaciones anteriores, lo que se agradece al leer notificaciones o revisar datos rápidos. Todo se siente fluido, claro y bien resuelto para el uso diario.

3. Compatibilidad y personalización sin enredos

Uno de los aspectos más prácticos es que el Huawei Watch GT 6 es compatible con Android, iPhone y, por supuesto, con celulares Huawei. El emparejamiento es sencillo, pues basta con descargar AppGallery y luego la app de Salud Huawei. Durante el proceso, el sistema pide aceptar algunos permisos de seguridad. Es un paso necesario y normal; la aplicación es segura y la configuración no toma más de unos minutos.

Una vez listo, aparece uno de los detalles que más nos gustó: la personalización. Hay cientos de esferas con distintos estilos, colores y diseños, pero la opción de usar fotos de la galería personal marca la diferencia. Convertir una imagen propia en la carátula del reloj lo hace sentir más cercano, más personal, menos genérico.

Una ñapa importante: un reloj pensado para mujeres

Antes de cerrar, hay un detalle que merece un espacio propio. El modelo de 41 mm en color morado que probamos está claramente pensado para mujeres, no solo por el tamaño o el diseño, sino por sus funciones.

Incluye herramientas de salud femenina, como el seguimiento del ciclo menstrual, con estimaciones del periodo, la ovulación y los días fértiles. Estas se basan en una evaluación de al menos 14 días, apoyada en datos como temperatura corporal, frecuencia cardiaca, variabilidad y respiración.

En el uso diario, estas funciones se sienten integradas, no añadidas a la fuerza. Es un reloj que entiende el bienestar desde una mirada más amplia y cotidiana. Para empezar 2026 con un smartwatch funcional, cómodo y bien pensado, el Huawei Watch GT 6 se perfila como una opción que vale la pena considerar.