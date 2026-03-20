Ford Territory Trend Híbrida: la SUV que promete hasta 1.200 km de autonomía sin enchufarse

La apuesta de Ford Motor Company por la electrificación en Colombia toma forma con la llegada de la Ford Territory Trend Híbrida, una versión que busca ampliar el acceso a esta tecnología sin perder de vista el equipamiento ni la conectividad.

Este modelo se suma a la versión Titanium presentada en 2025, pero introduce una alternativa más accesible dentro del portafolio híbrido de la marca, manteniendo gran parte de sus capacidades técnicas.

Un sistema híbrido pensado para el día a día

El corazón de esta SUV es un sistema híbrido auto recargable compuesto por un motor a gasolina 1.5L EcoBoost y un motor eléctrico de imán permanente. En conjunto, entregan 240 caballos de potencia y 545 Nm de torque, cifras que la posicionan como una de las más robustas en su segmento.

A diferencia de los híbridos enchufables, este sistema no requiere conexión externa. La batería de ion-litio —de 1,8 kWh— se recarga automáticamente durante la conducción, lo que simplifica su uso cotidiano. Bajo este esquema, la Territory puede alcanzar una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque.

En términos dinámicos, incorpora una transmisión automática DHT de dos velocidades y tracción 4×2, junto con modos de manejo Normal, Eco y Sport, que ajustan el comportamiento según el tipo de conducción.

Tecnología, confort y conectividad como eje central

El enfoque tecnológico es uno de sus principales diferenciales. La SUV integra una doble pantalla digital: un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central de 12 pulgadas, ambas con compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

En el apartado de confort, la versión Trend incluye techo panorámico eléctrico, climatización automática bi-zona, apertura sin llave, asientos en eco-cuero y ajustes eléctricos para el conductor. Todo esto en un habitáculo para cinco pasajeros, con un baúl cercano a los 448 litros.

La seguridad también juega un papel relevante. Incorpora el paquete Ford Co-Pilot 360, con asistencias como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, control de estabilidad y seis airbags. A esto se suman sensores de parqueo y cámara trasera.

Otro elemento clave es su integración con Ford App, que permite acceder desde el celular a funciones como encendido remoto, localización del vehículo, bloqueo de puertas y gestión de mantenimiento.

Una apuesta por ampliar la electrificación en Colombia

Con más de 4,6 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.726 mm, la Territory Trend se posiciona como una SUV familiar orientada a la ciudad, pero con capacidades suficientes para viajes largos.

La nueva versión llegará al país en abril de 2026 con un precio de 148.990.000 pesos y garantía de tres años, ampliando la oferta electrificada de la marca en Colombia.

Más allá de las cifras, el movimiento responde a una estrategia clara: ofrecer más opciones a los usuarios en un mercado donde la eficiencia, la conectividad y la experiencia digital empiezan a pesar tanto como el motor.