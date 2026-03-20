Ford App ya está en Colombia: así puedes encender, bloquear y controlar tu carro desde el celular

La relación entre conductor y vehículo ya no depende únicamente de lo que ocurre dentro del carro. Con el lanzamiento de su nueva aplicación, Ford Motor Company en Colombia apuesta por trasladar esa experiencia al entorno digital, con una plataforma que permite controlar, monitorear y gestionar el vehículo desde el celular.

Se trata de Ford App, una herramienta que activa más de 13.000 vehículos conectados vendidos en el país desde 2023, todos equipados con un módem integrado que permite comunicación directa con la nube. Esta característica marca la diferencia frente a otras soluciones del mercado, ya que no depende de la cercanía entre el usuario y el carro.

Entre sus funciones más destacadas está el encendido y apagado remoto del vehículo, que permite climatizar el interior antes de iniciar un trayecto. A esto se suma la posibilidad de bloquear y desbloquear las puertas a distancia, localizar el carro en tiempo real o hacer sonar las bocinas cuando no se encuentra en un parqueadero.

La aplicación también introduce una lógica de uso programado. Los usuarios pueden configurar horarios de salida recurrentes —por ejemplo, de lunes a viernes en la mañana— para que el vehículo esté listo automáticamente con las condiciones previamente definidas.

Te puede interesar: El Tesla Model Y ya se vende en Colombia: se controla desde el celular y estas son 6 funciones tecnológicas que sorprenden

Sin embargo, no todos los vehículos acceden a estas funciones avanzadas. Ford confirmó que el control remoto total —como encender, apagar o desbloquear el carro— está disponible en modelos recientes que cuentan con módem integrado. En Colombia, estos incluyen líneas como Ford Bronco, Ford Bronco Sport, Ford Escape, Ford Expedition, Ford Explorer, Ford F-150, Ford Maverick, Ford Mustang, Ford Ranger, Ford Transit y la Ford Territory en sus versiones más recientes.

Esto significa que los usuarios de estos modelos pueden acceder a la experiencia completa de conectividad, mientras que propietarios de vehículos anteriores pueden usar la app con funciones más limitadas, especialmente enfocadas en servicios y posventa.

Más allá del control remoto, Ford App integra servicios clave. Desde la plataforma es posible agendar mantenimientos, solicitar recogida del vehículo en casa o acceder a información detallada del automóvil a través de la llamada Guía 360.

Pero el verdadero enfoque de la marca va más allá de la funcionalidad. La aplicación también actúa como una herramienta de recopilación de datos que permite entender cómo, cuándo y dónde se utilizan los vehículos. Esta información se traduce en experiencias personalizadas, como recordatorios de mantenimiento ajustados al uso real o recomendaciones específicas para cada conductor.

En palabras de Nicolás Merlano, esta evolución responde a un cambio en las expectativas del consumidor, que ahora valora tanto la experiencia digital como las prestaciones del vehículo.

Disponible en iOS y Android, Ford App no solo introduce una nueva herramienta tecnológica, sino que redefine la relación entre usuario y vehículo, en un momento en el que la conectividad empieza a ser tan importante como el motor.