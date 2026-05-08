Amazon ahora entrega mercado fresco en más de 2.300 ciudades

Amazon lleva años expandiendo su negocio mucho más allá de la venta tradicional de tecnología, libros o artículos para el hogar. Ahora, la compañía quiere convertirse también en proveedor de alimentos para empresas.

A través de Amazon y su división Amazon Business, la empresa anunció que ya ofrece entregas el mismo día de comestibles frescos para clientes corporativos en más de 2.300 ciudades y municipios de Estados Unidos.

La novedad cambia la lógica con la que muchas empresas hacen sus compras. Hasta ahora, oficinas, restaurantes pequeños o negocios debían acudir a distintos proveedores para surtirse de insumos básicos, productos de aseo y alimentos perecederos. La apuesta de Amazon es reunir todo en un solo pedido.

Esto significa que una empresa podrá comprar papel para impresora, cartuchos de tinta y productos de limpieza, mientras agrega al mismo carrito frutas, leche, pan, alimentos congelados o café para la sala de descanso.

Amazon quiere convertirse en el proveedor integral de las oficinas

La apuesta responde a una de las solicitudes más frecuentes de los usuarios empresariales de la plataforma: simplificar las compras diarias.

El servicio incluye miles de referencias, desde frutas y verduras frescas hasta carnes, mariscos, lácteos, panadería y productos de despensa, incluyendo opciones orgánicas y marcas locales.

La diferencia está en la logística. Amazon utilizará su red de distribución con temperatura controlada para garantizar que los productos lleguen en condiciones adecuadas.

Además, los pedidos se entregan dentro de franjas horarias elegidas por el cliente, lo que permite que las empresas reciban los alimentos cuando haya personal disponible para almacenarlos.

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La compañía asegura que cada producto pasa por un control de calidad antes de salir a reparto. En caso de inconvenientes con artículos identificados con su garantía de frescura, ofrece reposición o solución directa.

Este movimiento refuerza una tendencia que Amazon viene impulsando desde hace años: dejar de ser únicamente un marketplace para convertirse en una infraestructura completa de abastecimiento.

¿Qué cambia para las empresas que usan Amazon Business?

Para las organizaciones que ya operan con la plataforma, la principal ventaja es la centralización.

Negocios, oficinas y corporaciones podrán concentrar en una sola compra buena parte de sus necesidades operativas, reduciendo tiempos administrativos y simplificando procesos de abastecimiento.

El servicio también busca competir con distribuidores tradicionales de alimentos empresariales y con cadenas mayoristas.

En cuanto al costo, los usuarios de Business Prime tendrán envío gratuito el mismo día en pedidos superiores a 25 dólares en la mayoría de las zonas habilitadas.

Si no alcanzan ese monto, podrán pagar una tarifa reducida de 2,99 dólares. Para quienes no tienen membresía, el servicio tendrá un costo fijo de 12,99 dólares por pedido.

El anuncio muestra cómo Amazon sigue ampliando su alcance hacia servicios cada vez más específicos.

Ya no se trata solo de comprar gadgets, electrodomésticos o artículos de oficina. La empresa ahora busca que, cuando una oficina necesite leche para el café de la mañana o refrigerios para una reunión, también piense primero en Amazon.