Google lanza Try On en Colombia: así puedes probarte ropa virtualmente con inteligencia artificial

Google acaba de habilitar en Colombia una herramienta que quiere resolver una de las mayores dudas de las compras por internet: saber cómo te quedará una prenda antes de pagarla.

Se trata de Try On, o “Pruébalo”, una nueva función impulsada con inteligencia artificial que permite probarse ropa de manera virtual desde el celular o computador usando una foto de cuerpo completo. La opción ya está disponible para usuarios en Colombia, así como en otros mercados de América Latina como Argentina, Chile y México.

La novedad llega en un momento en el que cada vez más personas compran ropa online, pero todavía se enfrentan al mismo problema: elegir una prenda sin tener certeza sobre cómo luce realmente puesta en su cuerpo.

Con esta función, Google quiere acercar la experiencia de un probador físico al entorno digital.

Así funciona la prueba virtual de ropa

La herramienta está integrada en los resultados de productos que aparecen en el buscador, Google Shopping y también en Google Imágenes.

Para usarla, basta con buscar una prenda compatible, abrir su ficha de producto y seleccionar el ícono “Pruébalo”. Luego, debes subir una fotografía de cuerpo completo.

A partir de ahí, un modelo de generación de imágenes desarrollado específicamente para moda procesa la imagen y muestra cómo se vería la prenda puesta sobre tu cuerpo.

La tecnología no solo superpone una imagen sobre la foto.

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Según Google, el sistema fue entrenado para interpretar cómo se ajustan distintos materiales y cortes al cuerpo humano, teniendo en cuenta detalles como pliegues, estiramientos y caída de la tela.

Eso permite generar una visualización mucho más cercana a cómo luciría la ropa en la vida real.

La función es compatible con tops, pantalones, vestidos y zapatos, y puede utilizarse con miles de millones de productos disponibles dentro del inventario de compras de Google.

¿Qué cambia para quienes compran ropa por internet?

El principal atractivo de esta herramienta está en reducir la incertidumbre.

Uno de los motivos más frecuentes para abandonar una compra online o devolver una prenda es que el resultado final no coincide con lo que el usuario esperaba.

Ver una referencia en un modelo publicitario suele ser insuficiente, especialmente cuando cada cuerpo tiene proporciones distintas.

Con Try On, Google apuesta por una experiencia más personalizada que podría ayudar a tomar decisiones de compra con mayor confianza.

Además, la plataforma permite guardar las pruebas realizadas, revisarlas después y compartirlas con otras personas para pedir opiniones antes de comprar.

Si el resultado convence, el usuario puede hacer clic directamente en el botón de compra para ser redirigido al sitio web del comercio que vende la prenda.

Más allá de la comodidad, este tipo de funciones muestra cómo la inteligencia artificial empieza a transformar tareas cotidianas que hasta hace poco dependían casi por completo de la experiencia física.

En este caso, Google lleva esa capacidad al comercio digital y convierte una simple búsqueda de ropa en una experiencia interactiva.

Para los usuarios en Colombia, la herramienta ya está activa y puede probarse desde hoy en las plataformas de búsqueda de la compañía.