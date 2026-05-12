Android anuncia funciones con IA para celulares, carros y laptops: esto cambia

Google aprovechó una nueva edición de The Android Show para revelar varias funciones que cambiarán la experiencia de Android en celulares, carros, navegadores y computadores. La compañía presentó herramientas basadas en inteligencia artificial que automatizan tareas, mejoran la productividad y simplifican el intercambio de archivos entre dispositivos Android e iPhone.

Uno de los anuncios más llamativos fue la llegada de Gemini Intelligence al ecosistema Android. La propuesta apunta a que el sistema operativo entienda mejor lo que haces y pueda ejecutar acciones de forma automática entre aplicaciones.

Según lo presentado por Google, la IA podrá completar tareas de varios pasos sin que tengas que cambiar constantemente de app. Un ejemplo es crear un carrito de compras usando solo una imagen como referencia. También aparece “Rambler”, una función de voz a texto capaz de interpretar conversaciones naturales, incluso mezclando idiomas, para transformarlas en textos más organizados y fáciles de leer.

Otra novedad es “Create My Widget”, una herramienta que permite crear widgets personalizados usando lenguaje natural. La idea es que no tengas que configurar manualmente paneles o accesos rápidos, sino describir lo que quieres y dejar que la IA haga el resto.

Googlebook y Android Auto cambian de aspecto

Google también presentó Googlebook, una nueva categoría de laptops diseñadas alrededor de Gemini Intelligence. Estos equipos integrarán funciones pensadas para trabajar junto con Android de forma más cercana.

Entre las herramientas anunciadas aparece “Magic Pointer”, que lleva la IA directamente al cursor para ofrecer sugerencias contextuales mientras navegas o trabajas. Además, las laptops podrán ejecutar aplicaciones Android de manera nativa y acceder a archivos del teléfono sin procesos adicionales de transferencia.

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Android Auto también recibirá una renovación visual importante. El sistema ahora incluirá diseño Material 3 Expressive, widgets adaptables y navegación inmersiva con mapas 3D. Cuando el carro esté estacionado será posible reproducir video en Full HD, aunque el contenido pasará automáticamente a modo solo audio al iniciar la conducción.

Google agregó que Gemini llegará a los vehículos con funciones prácticas, como pedir comida desde el sistema del carro o responder preguntas relacionadas con el vehículo usando información en tiempo real y la cámara integrada.

Android quiere simplificar el cambio entre iPhone y celulares Android

Otro de los anuncios más relevantes está relacionado con Quick Share. Google confirmó compatibilidad con AirDrop y añadió una función basada en códigos QR para compartir archivos desde la nube con dispositivos iPhone o iPad.

La empresa también rediseñó el proceso de migración de iOS a Android. Ahora será posible transferir datos y eSIM de manera inalámbrica con menos pasos, algo que podría facilitar el cambio entre plataformas para muchos usuarios.

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Chrome para Android también incorpora funciones automáticas impulsadas por IA. Entre ellas aparece una herramienta de navegación automática capaz de realizar tareas repetitivas como reservar parqueaderos o actualizar pedidos online. A esto se suma “Nano Banana”, una función para generar y editar imágenes directamente desde el navegador.

Finalmente, Google mostró nuevas herramientas de bienestar digital. “Pause Point” añadirá una pausa de 10 segundos antes de abrir aplicaciones consideradas distractoras, mientras que “Noto 3D” llevará emojis tridimensionales más expresivos a los mensajes y conversaciones.