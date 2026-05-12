macOS 27 copiaría una de las mejores funciones de Chrome para Safari

Apple ya calienta motores para la WWDC 2026 y las primeras filtraciones de macOS 27 apuntan a un cambio de rumbo importante. Después de las críticas que recibió macOS 26 por problemas de rendimiento, consumo de batería y fallos visuales, la compañía ahora tendría una prioridad distinta: estabilidad y funciones realmente útiles para el día a día.

La información llega desde el periodista Mark Gurman, quien adelantó varios detalles sobre el próximo sistema operativo para Mac. Aunque Apple mantendrá el diseño Liquid Glass introducido el año pasado, la empresa estaría trabajando en corregir varios problemas que afectaron especialmente a usuarios con MacBook y equipos más antiguos.

Uno de los principales reclamos tenía que ver con los efectos de transparencia, sombras y contraste. En algunos casos, leer textos o identificar iconos se volvió incómodo, sobre todo en pantallas con menor calidad o brillo. Según la filtración, Apple ajustará estos elementos para mejorar la legibilidad sin abandonar la estética visual que estrenó recientemente.

Apple quiere que macOS 27 deje de sentirse inestable

El objetivo de macOS 27 no sería revolucionar el diseño, sino pulir lo que no funcionó bien en versiones anteriores. Apple intentaría evitar los errores que afectaron a varios usuarios tras la llegada de macOS 26, especialmente problemas relacionados con rendimiento general, calentamiento y autonomía.

La compañía también prepara la llegada de nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas aparecería finalmente la nueva versión de Siri, que lleva meses filtrándose y que promete respuestas más naturales y funciones integradas con el sistema.

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A esto se sumarían herramientas de edición inteligente en la aplicación Fotos, impulsadas por IA. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, Apple seguiría la tendencia de otras compañías tecnológicas que ya usan inteligencia artificial para mejorar imágenes, eliminar objetos o automatizar ajustes.

Todo apunta a que la empresa quiere recuperar la confianza de usuarios que sintieron que las últimas actualizaciones priorizaron el diseño sobre la experiencia real de uso.

Safari copiará una de las funciones más prácticas de Google Chrome

Otra de las novedades más llamativas estaría en Safari. Apple trabaja en una función capaz de organizar automáticamente las pestañas abiertas según el tipo de contenido o actividad del usuario.

La idea es sencilla: si tienes varias páginas relacionadas con viajes, trabajo, compras o entretenimiento, Safari podría agruparlas automáticamente sin que tengas que hacerlo manualmente. Esto ayudaría a evitar el clásico caos de decenas de pestañas abiertas mezcladas entre sí.

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La función recuerda bastante a lo que ya ofrece Google Chrome desde hace tiempo. El navegador de Google permite crear grupos de pestañas y, más recientemente, también comenzó a sugerir agrupaciones automáticas basadas en el contexto de navegación.

En el caso de Apple, la herramienta llegaría no solo a macOS 27, sino también a iOS 27 y iPadOS 27. La intención parece clara: convertir Safari en un navegador más inteligente y menos dependiente de la organización manual.

Apple presentará oficialmente macOS 27 el próximo 8 de junio durante la WWDC 2026. Ese mismo día se liberarían las primeras versiones beta para desarrolladores. Las betas públicas llegarían en julio y la versión final se lanzaría en septiembre.