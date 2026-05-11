Amazon Pet Days 2026: las mejores ofertas en comida, juguetes y tecnología para mascotas

Amazon activó una nueva edición de Pet Days, una jornada de descuentos enfocada en productos para mascotas que estará disponible entre el 11 y el 15 de mayo de 2026. El evento incluye rebajas en comida, suplementos, juguetes, artículos de aseo, camas, comederos automáticos y dispositivos inteligentes para perros, gatos, aves, reptiles y peces.

La campaña llega semanas antes del próximo Prime Day y reúne miles de productos con descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 50 %. Aunque cualquier usuario puede acceder a las promociones, los miembros de Amazon Prime reciben beneficios adicionales como envíos rápidos y ofertas exclusivas.

Entre las marcas participantes aparecen nombres conocidos dentro del mercado de alimentos y cuidado animal como Purina, Hill’s Science Diet, IAMS, Blue Buffalo y Greenies. También hay descuentos en fabricantes de accesorios y tecnología para mascotas como Petkit, Oneisall y Tractive.

Comida, salud y productos básicos con descuentos

Una de las categorías con más promociones es la de alimentación. Amazon incluyó rebajas de hasta el 30 % en comida seca, húmeda y snacks para perros y gatos. Marcas como Blue Buffalo, The Honest Kitchen y Hill’s Science Diet hacen parte de la lista de productos con precio reducido durante estos días.

También hay ofertas en comida congelada y fresca para mascotas, una categoría que ha ganado fuerza en Estados Unidos durante los últimos años. Empresas como Nom Nom, Just Food For Dogs y Stella & Chewy’s ofrecen descuentos de hasta el 25 %, mientras que algunas referencias de Instinct FreshRaw llegan al 50 %.

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En el apartado de salud aparecen productos contra pulgas y garrapatas de marcas como Frontline Plus, Seresto y Vet’s Best. Los suplementos para articulaciones, digestión y ansiedad también entraron en la campaña con rebajas que van del 20 % al 35 %.

Amazon además activó un incentivo adicional para quienes usan el programa “Suscríbete y Ahorra”. Los nuevos usuarios pueden acceder a un 35 % de descuento en medicamentos y tratamientos veterinarios seleccionados.

Tecnología para mascotas gana protagonismo

Uno de los apartados más llamativos de esta edición de Pet Days es el crecimiento de los dispositivos inteligentes para mascotas. La plataforma incluyó promociones en comederos automáticos, cámaras con monitoreo remoto, dispensadores de agua y areneros automatizados.

Marcas como Petkit y Oneisall tienen descuentos de hasta el 30 % en productos conectados que pueden controlarse desde aplicaciones móviles. Algunos dispositivos permiten programar horarios de alimentación, revisar actividad en tiempo real o recibir alertas desde el celular.

Amazon también aprovechó el evento para mostrar nuevas funciones de Rufus, su asistente de compras impulsado por inteligencia artificial. Según la compañía, la herramienta ahora puede rastrear historial de precios, recomendar productos personalizados y ayudar a encontrar ofertas dentro y fuera de la tienda.

La edición 2026 de Pet Days refleja cómo el mercado de mascotas sigue creciendo dentro del comercio electrónico. Ya no se trata solo de concentrados o juguetes: la categoría incluye cada vez más productos tecnológicos y servicios digitales relacionados con el cuidado animal.

Para acceder a las promociones solo debes ingresar a Amazon durante las fechas del evento. Los descuentos estarán disponibles hasta el 15 de mayo a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).