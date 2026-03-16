El Tesla Model Y ya se vende en Colombia: se controla desde el celular y estas son 6 funciones tecnológicas que sorprenden

El Tesla Model Y ya se puede ordenar oficialmente en Colombia. El SUV eléctrico más vendido del mundo aterriza en el país con una propuesta centrada en software, conectividad y conducción asistida.

La versión disponible para el mercado local incluye la configuración Long Range con tracción total (Dual Motor AWD) y una autonomía que alcanza hasta 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP. El modelo puede acelerarse de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a 201 km/h.

Más allá de las cifras de desempeño, el vehículo destaca por varias funciones tecnológicas que lo diferencian de otros eléctricos. Estas son algunas de las más llamativas.

1. Puede recuperar 259 kilómetros de autonomía en 15 minutos

Uno de los puntos más interesantes del Model Y es su sistema de carga rápida.

El vehículo puede añadir hasta 259 kilómetros de autonomía en 15 minutos cuando se conecta a cargadores rápidos compatibles con la red de Superchargers de Tesla. La potencia máxima de carga alcanza los 250 kW, lo que reduce considerablemente el tiempo de espera durante viajes largos.

2. Un sistema de conducción asistida con inteligencia artificial

El SUV integra el paquete Full Self-Driving, una plataforma de conducción asistida basada en cámaras, sensores y software.

El sistema permite funciones como control de dirección automático, monitoreo del entorno, advertencias de punto ciego y asistencia en autopista. Tesla aclara que el conductor debe supervisar siempre el funcionamiento del sistema.

3. Un interior dominado por pantallas

La cabina del Model Y mantiene el enfoque minimalista característico de la marca.

El vehículo se controla principalmente desde una pantalla táctil central de 16 pulgadas, que reúne navegación, multimedia, climatización y ajustes del automóvil.

Los pasajeros de la segunda fila también tienen acceso a una pantalla adicional de 8 pulgadas, desde donde pueden manejar funciones de entretenimiento o temperatura.

4. El carro se controla desde el celular

El vehículo se integra con la aplicación de Tesla, que permite gestionar varias funciones de forma remota.

Desde el teléfono se pueden abrir las puertas, revisar el estado de la batería, localizar el vehículo o preacondicionar la temperatura del interior antes de entrar al automóvil.

5. Modos especiales para mascotas, camping y seguridad

El software del Model Y incluye funciones poco comunes en el sector automotor.

El modo mascota mantiene la temperatura de la cabina estable cuando el conductor deja al animal dentro del vehículo. El modo acampada permite usar el sistema de climatización y entretenimiento mientras el carro permanece estacionado.

También está disponible el modo centinela, que utiliza las cámaras externas del vehículo para vigilar lo que ocurre a su alrededor cuando está estacionado.

6. Más de dos mil litros de espacio de carga

Aunque se trata de un SUV eléctrico compacto, el Model Y ofrece un interior bastante flexible.

Los asientos traseros se pliegan eléctricamente hasta quedar planos, lo que permite alcanzar 2.138 litros de capacidad de carga. El vehículo puede transportar hasta cinco adultos y utiliza rines de 19 o 20 pulgadas.

Precio y garantía del Tesla Model Y en Colombia

El Tesla Model Y ya aparece disponible para pedidos en el país a través del sitio oficial de la marca.

Dependiendo de la configuración y los accesorios seleccionados, el precio del vehículo en Colombia puede ubicarse alrededor de los 300 millones de pesos antes de extras o personalizaciones.

El fabricante ofrece una garantía de 4 años o 80.000 kilómetros para el vehículo, mientras que la batería y la unidad de propulsión cuentan con 8 años de cobertura.

La llegada del Model Y amplía la oferta de vehículos eléctricos en el país y acerca uno de los SUV eléctricos más reconocidos del mercado a los conductores colombianos.