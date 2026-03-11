AirPods Pro con cámaras: así serían los audífonos más inteligentes que prepara Apple

Los audífonos inalámbricos llevan años evolucionando en sonido, batería y cancelación de ruido. Sin embargo, la próxima generación de AirPods podría introducir una idea inesperada: cámaras integradas dentro de los auriculares.

Las filtraciones más recientes apuntan a que Apple estaría trabajando en una versión más avanzada de sus AirPods Pro que incorporaría sensores infrarrojos y pequeñas cámaras, acompañadas por un nuevo chip H3. A primera vista suena extraño —nadie espera tomar fotos con unos audífonos—, pero la función real sería mucho más interesante.

La clave estaría en cómo estos sensores permitirían que los auriculares “entiendan” el entorno donde se encuentra el usuario.

Auriculares que analizan el entorno

Las cámaras no estarían diseñadas para capturar imágenes tradicionales ni para grabar video. Su función sería detectar información espacial del ambiente, como la distancia a objetos, el movimiento de personas o la forma del espacio donde se encuentra el usuario.

Con esos datos, el nuevo chip H3 podría ajustar el audio en tiempo real. Por ejemplo, si alguien está en una reunión, los AirPods podrían amplificar automáticamente las voces cercanas mientras reducen el ruido ambiental. En un transporte público lleno, el sistema priorizaría la cancelación de ruido y adaptaría el sonido para mantener la música o el podcast más claro.

Este concepto ampliaría lo que Apple ya ofrece con su tecnología de audio adaptativo. La diferencia es que ahora los auriculares no solo reaccionarían al sonido externo, sino también al espacio físico que rodea al usuario.

Otro uso posible de estos sensores sería el control mediante gestos. Al detectar movimientos simples de las manos cerca de los auriculares, el usuario podría cambiar canciones, ajustar el volumen o activar la cancelación de ruido sin tocar los AirPods.

Precio y posible lanzamiento

Si Apple finalmente introduce esta versión avanzada, todo indica que conviviría con el modelo actual de AirPods Pro. Las filtraciones sugieren un precio cercano a los 299 euros, que equivalen aproximadamente a 1,25 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio.

Eso los ubicaría por encima de los modelos actuales, reforzando la idea de que se trataría de una versión más avanzada y tecnológica.

La fecha de lanzamiento todavía no está confirmada. Sin embargo, varios analistas de la industria creen que Apple podría presentarlos durante 2026, como parte de una actualización más amplia de su ecosistema de dispositivos.

Si estas filtraciones se confirman, los AirPods podrían dejar de ser solo auriculares para convertirse en sensores inteligentes capaces de interpretar el entorno y adaptar el sonido a cada situación.

Imagen de Archivo