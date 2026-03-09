Las primeras filtraciones sobre el próximo salto generacional del iPhone empiezan a dibujar la estrategia de Apple para 2026. Aunque todavía falta tiempo para su presentación oficial, varios reportes coinciden en que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarán con ajustes técnicos en áreas donde la compañía ha avanzado con cautela durante los últimos años.

Los cambios no apuntan a una transformación total del dispositivo. La apuesta parece centrarse en mejorar la fotografía, la eficiencia energética, la conectividad y algunos elementos del diseño frontal. Son decisiones que buscan perfeccionar el dispositivo en el uso diario.

Estas son seis novedades que, según filtraciones y reportes de la industria, podrían definir la próxima generación de los modelos Pro.

1. Una Dynamic Island más pequeña

El diseño frontal podría recibir uno de los cambios más visibles. Distintas filtraciones señalan que Apple trabaja en reducir el tamaño de la Dynamic Island, el sistema que integra cámara frontal y sensores del reconocimiento facial.

Algunos componentes del sistema Face ID podrían quedar ocultos bajo la pantalla. Si se confirma, el recorte frontal sería más pequeño y menos intrusivo al ver contenido o jugar.

La desaparición total del sistema aún parece lejana, pero la reducción del módulo marcaría un paso adicional hacia una pantalla más limpia.

2. Cámara con apertura variable

La fotografía volvería a ser uno de los pilares del iPhone. Los reportes indican que el sensor principal seguiría siendo de 48 megapíxeles, pero incorporaría un sistema de apertura variable.

Este mecanismo permitiría modificar la cantidad de luz que entra al sensor. En la práctica, facilitaría un mayor control en retratos y mejores resultados en situaciones de iluminación compleja.

Aunque el impacto no sería el mismo que en cámaras profesionales, la tecnología ampliaría las posibilidades creativas dentro de un teléfono.

3. El salto al chip A20 Pro de 2 nanómetros

El rendimiento también tendrá novedades con la llegada del procesador A20 Pro. El chip estaría fabricado con tecnología de 2 nanómetros, una evolución respecto al proceso utilizado en generaciones anteriores.

Este cambio suele traducirse en mejoras de eficiencia energética y rendimiento sostenido. Los usuarios podrían notar una mayor autonomía, menor generación de calor y mejor desempeño en tareas exigentes como video, videojuegos o herramientas de inteligencia artificial.

Cambios en conectividad y memoria

4. Un módem diseñado por Apple

Los modelos Pro también integrarían el módem C2 desarrollado por Apple. La compañía lleva varios años trabajando en su propio sistema de conectividad móvil.

La llegada de este componente a la gama alta permitiría un mayor control sobre el rendimiento de la red y el consumo energético. También reforzaría la independencia tecnológica de Apple frente a proveedores externos.

Algunos informes sugieren que el sistema podría mejorar la comunicación en zonas con señal limitada, apoyándose en tecnologías como la conectividad satelital.

5. Más memoria RAM para tareas avanzadas

Otra actualización relevante sería el aumento de memoria RAM en los modelos Pro. Las filtraciones mencionan configuraciones que podrían alcanzar los 12 GB.

El incremento beneficiaría la multitarea, la edición de video y las funciones de inteligencia artificial que se ejecutan directamente en el dispositivo.

La tendencia apunta a teléfonos capaces de procesar más tareas sin depender completamente de servicios en la nube.

6. Nuevos colores para la gama Pro

El diseño exterior también tendría ajustes en la paleta de colores. Entre las opciones que circulan en filtraciones aparecen tonos como púrpura profundo, burdeos y marrón café.

Apple suele introducir nuevos acabados cada generación para diferenciar visualmente los dispositivos. En este caso se trataría de colores más sobrios, alineados con la estética premium de la serie Pro.

Todavía faltan meses para conocer los detalles finales, pero las filtraciones coinciden en una idea general: la próxima generación del iPhone buscará mejorar varios aspectos técnicos sin alterar el diseño que ha definido al dispositivo durante los últimos años.

Si estos cambios se confirman, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max representarían una evolución centrada en rendimiento, fotografía y eficiencia, tres áreas donde la competencia entre fabricantes sigue intensificándose.

Imagen: de referencia