Huawei Nova 16 Ultra oficial: cámara de 200 MP y batería de 7.000 mAh

Huawei ha presentado oficialmente el Huawei Nova 16 Ultra. El modelo amplía la familia Nova con una propuesta centrada en diseño, resistencia y fotografía, respaldada por características que habitualmente se encuentran en categorías superiores.

Su diseño llama la atención por un módulo fotográfico trasero formado por dos círculos de gran tamaño que agrupan los sensores. La construcción utiliza cristal Kunlun Glass en el frontal, un marco de aluminio y acabados disponibles en cristal o cuero ecológico. Los colores elegidos para su lanzamiento son negro, blanco y azul.

Entre los elementos destacados figura una pantalla LTPO OLED de 6,84 pulgadas con resolución de 2856 x 1320 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El panel también alcanza un brillo máximo de hasta 6.000 nits en contenidos HDR, favoreciendo la visualización en exteriores y bajo condiciones de iluminación exigentes.

A esto se suma una frecuencia PWM de 2160 Hz junto con un sistema de ajuste dinámico de la tasa de refresco orientado a optimizar el consumo energético. Gracias a estas tecnologías, es posible mantener una experiencia fluida durante la navegación, la reproducción de video y las sesiones de juego.

Huawei Nova 16 Ultra: una cámara de 200 megapíxeles para competir en la gama premium

La cámara principal alcanza los 200 megapíxeles e incorpora estabilización óptica de imagen y apertura f/1.8. Gracias al tamaño de su sensor, está diseñada para captar más luz y preservar un mayor nivel de detalle en diferentes condiciones de captura.

Acompañando al sensor principal aparece un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,7 aumentos, pensado para capturar sujetos lejanos sin depender únicamente del zoom digital.

Completando el conjunto trasero aparece una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles compatible con fotografía macro. La combinación de sensores permite cubrir paisajes, arquitectura, retratos y fotografías de proximidad sin necesidad de accesorios adicionales.

Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara de 50 megapíxeles acompañada por un sensor multiespectral destinado a mejorar la precisión del color. Tanto las cámaras traseras como la frontal son compatibles con grabación de video en resolución 4K e incorporan tecnologías de estabilización y procesamiento HDR.

Autonomía, rendimiento y almacenamiento para un uso intensivo

Con una capacidad de 7.000 mAh, la batería se sitúa por encima de la media actual del mercado. Su tamaño está orientado a quienes utilizan el equipo de forma intensiva para navegación, fotografía, reproducción multimedia, videojuegos o trabajo durante largas jornadas.

En materia de carga, admite hasta 100 W mediante cable y 50 W de forma inalámbrica. También incorpora carga inalámbrica inversa de 7,5 W y carga inversa por cable de 5 W, útiles para suministrar energía a auriculares, relojes inteligentes y otros accesorios compatibles.

El rendimiento corre por cuenta del procesador Kirin 9010S, acompañado por 12 GB de memoria RAM. Junto con HarmonyOS 6.1, la plataforma está preparada para gestionar funciones de inteligencia artificial, fotografía computacional, multitarea y aplicaciones de alta demanda.

Las versiones disponibles parten de 256 GB de almacenamiento y llegan hasta 1 TB. A ello se suman redes 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS multibanda e infrarrojos, además de altavoces estéreo y lector de huellas integrado bajo la pantalla. Como contrapartida, no incluye ranura para tarjetas microSD.

Precio y disponibilidad

Para el mercado chino, la versión con 256 GB de almacenamiento tendrá un precio de 4.699 yuanes, equivalentes a unos 691 dólares. La variante con 512 GB costará 5.199 yuanes, una cifra cercana a los 764 dólares al cambio actual.

Quienes necesiten la mayor capacidad disponible podrán optar por la versión con 1 TB de almacenamiento. Su precio será de 5.799 yuanes, alrededor de 852 dólares. Por ahora, la compañía no ha anunciado fechas de lanzamiento para otros mercados ni ha confirmado una eventual disponibilidad internacional.

Imagen: Huawei / Editada con IA (ChatGPT)