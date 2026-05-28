JBL Xtreme 5 y Go 5 llegan a Colombia con IA, más batería y sonido renovado

JBL presentó los nuevos Xtreme 5 y Go 5, una actualización de dos de sus líneas más reconocidas que incorpora funciones apoyadas en inteligencia artificial, más autonomía, resistencia IP68 y nuevas opciones de conectividad para escuchar música dentro y fuera de casa

La actualización toca dos extremos del catálogo. Por un lado, el Xtreme 5 apunta a quienes quieren más potencia para reuniones, viajes o espacios abiertos. Del otro, el Go 5 mantiene su formato compacto, pero suma funciones que buscan facilitar el uso diario.

Más potencia y funciones inteligentes

Uno de los cambios más visibles está en cómo procesan el audio. El JBL Xtreme 5 incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial para ajustar automáticamente la reproducción según el contenido que estés escuchando.

La función Smart EQ Mode identifica si reproduces música o voz y modifica el ecualizador sin intervención manual. A esto se suma AI Sound Boost, una herramienta diseñada para reducir distorsiones cuando subes el volumen.

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En hardware también hay cambios. El nuevo Xtreme 5 integra dos tweeters, subwoofer y una configuración acústica renovada que promete graves más profundos y mayor potencia respecto a la generación anterior.

Mientras tanto, el Go 5 apuesta por mejoras pequeñas, pero útiles. JBL asegura que ofrece más potencia frente al modelo previo y suma AirTouch, una función que permite conectar dos parlantes acercándolos físicamente para crear sonido estéreo.

Ambos equipos también incluyen compatibilidad con Auracast, tecnología que permite conectar varios parlantes compatibles al mismo tiempo para ampliar la experiencia de audio.

Resistentes, iluminados y pensados para salir

Más allá del sonido, la nueva generación también intenta responder a un uso más móvil. Tanto el Xtreme 5 como el Go 5 cuentan con certificación IP68, lo que significa resistencia al agua y al polvo, además de bordes reforzados para soportar golpes o caídas accidentales.

La batería también recibe ajustes. El Xtreme 5 promete hasta 24 horas de reproducción, con horas adicionales mediante modos de ahorro energético. En el caso del Go 5, la autonomía alcanza hasta ocho horas con opciones para extender ese tiempo.

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Otro cambio visible llega con la iluminación integrada. Los dos parlantes incorporan luces ambientales y señales visuales que muestran estados como conexión, batería o emparejamiento. En el Xtreme 5, además, se agregan varios modos de iluminación configurables para acompañar distintos ambientes.

Los nuevos parlantes ya están disponibles en Colombia. El JBL Xtreme 5 llega en azul y negro, mientras que el Go 5 se vende en blanco, negro, morado, azul y amarillo.

El movimiento muestra cómo una categoría tradicionalmente centrada en potencia y batería ahora intenta diferenciarse con software, inteligencia artificial y experiencias más conectadas. Para los usuarios, eso significa parlantes que ya no solo reproducen música: también adaptan cómo la escuchas.