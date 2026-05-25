A simple vista, los nuevos relojes deportivos de Huawei parecen competir en el mismo terreno. Ambos tienen sensores avanzados, resistencia para buceo, GPS de doble banda, ECG, llamadas Bluetooth y una batería que supera ampliamente a la de muchos smartwatches tradicionales.

Pero cuando revisas los detalles, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 y el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro no están pensados exactamente para el mismo usuario. Aunque comparten muchas funciones, la diferencia no está solo en el diseño circular o rectangular. También cambia la experiencia diaria, la autonomía y hasta el tipo de entrenamiento para el que fueron creados.

El reloj para corredores exigentes no es el mismo para uso diario

El WATCH GT Runner 2 está claramente orientado al deporte de resistencia. Su cuerpo circular de 43.5 mm, el peso de apenas 34.5 gramos y la construcción con titanio y materiales reforzados apuntan a quienes entrenan con frecuencia y necesitan comodidad durante sesiones largas.

Además, ofrece hasta 14 días de batería en uso ligero y 32 horas en entrenamiento outdoor. Esa cifra lo convierte en el modelo más atractivo para corredores, ciclistas o usuarios que usan GPS constantemente y no quieren depender del cargador cada pocos días.

El WATCH FIT 5 Pro, por su parte, intenta equilibrar deporte y vida diaria. Tiene una pantalla AMOLED más grande de 1.92 pulgadas y un brillo máximo de 3.000 nits, muy superior al GT Runner 2. En la práctica, eso significa mejor visibilidad bajo el sol y una experiencia más cómoda para leer mensajes, mapas o notificaciones.

También es más delgado, con apenas 9.5 mm de grosor, y ligeramente más liviano. El formato rectangular recuerda más a una pulsera deportiva evolucionada que a un reloj tradicional.

Ahí aparece una de las diferencias menos evidentes: el FIT 5 Pro prioriza interacción visual y comodidad cotidiana, mientras el GT Runner 2 apuesta más por autonomía y entrenamiento prolongado.

Las funciones son parecidas, pero la experiencia cambia bastante

Los dos modelos comparten casi todo el paquete premium de Huawei: ECG, sensor de temperatura, monitoreo cardíaco, resistencia de 5 ATM, buceo hasta 40 metros, NFC y compatibilidad con Android e iPhone.

Incluso usan prácticamente el mismo sistema de posicionamiento satelital con GPS dual y múltiples redes GNSS. Sobre el papel, eso puede hacer pensar que son relojes casi idénticos.

Pero el GT Runner 2 tiene detalles pensados específicamente para deportistas más intensos. Su estructura y correas AirDry buscan mejorar ventilación y estabilidad durante ejercicio fuerte. También ofrece una autonomía más amplia cuando el GPS entra en juego.

El FIT 5 Pro, en cambio, gana puntos en pantalla y estética moderna. El cristal de zafiro 2.5D y el brillo extremo le dan un aspecto más premium para uso urbano y oficina. Además, la interfaz rectangular suele mostrar más información en pantalla al mismo tiempo, algo útil para quien revisa mensajes o widgets constantemente.

La diferencia real termina siendo menos técnica y más de estilo de uso.

Si entrenas todos los días, haces running de larga distancia o priorizas batería, el WATCH GT Runner 2 tiene más sentido. Si quieres un reloj deportivo que también se vea elegante, cómodo y práctico para uso diario, el WATCH FIT 5 Pro parece una opción más equilibrada.

No son relojes iguales con distinto diseño. Huawei dividió la experiencia en dos perfiles distintos: uno pensado para rendimiento deportivo y otro para quienes quieren funciones avanzadas sin llevar un reloj tan orientado al entrenamiento extremo.