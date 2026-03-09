Huawei Watch GT Runner 2: qué trae el nuevo smartwatch deportivo con titanio, ECG y modo maratón

La marca china lanzó hace algunas semanas el Huawei Watch GT Runner 2, un dispositivo que confirma que la empresa sigue apostando por un tipo de reloj inteligente centrado en el rendimiento deportivo, especialmente en el running. El reloj llega con mejoras en posicionamiento, métricas de entrenamiento y monitoreo de salud, además de un diseño más ligero pensado para quienes pasan varias horas entrenando.

A primera vista, destaca por su construcción. Tiene una caja de 43,5 mm y un grosor de 10,7 mm, lo que lo sitúa entre los modelos más delgados de su categoría. Su peso, de apenas 34,5 gramos sin correa, busca reducir la sensación de carga durante carreras largas. El cuerpo combina aleación de titanio de grado aeroespacial en la parte frontal con materiales compuestos reforzados en la parte trasera, una mezcla que apunta a resistencia sin sacrificar ligereza.

La pantalla es otro de los elementos que definen al dispositivo. Integra un panel AMOLED de 1,32 pulgadas con resolución 466 × 466 píxeles y densidad de 352 ppi, lo que se traduce en una visualización nítida de métricas deportivas y notificaciones.

El cristal protector utiliza Kunlun Glass de segunda generación, un material desarrollado por Huawei que promete mayor resistencia a impactos y rayones. Además, alcanza hasta 3.000 nits de brillo, algo útil para revisar datos bajo luz solar directa durante entrenamientos al aire libre.

Uno de los avances más notorios está en el sistema de posicionamiento. El reloj incorpora una antena flotante 3D combinada con algoritmos de posicionamiento inteligente que, según la compañía, mejora la precisión del seguimiento de rutas, distancia y ritmo. Este sistema trabaja con múltiples constelaciones satelitales, incluyendo GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC, lo que aumenta la estabilidad del rastreo incluso en entornos urbanos con edificios o túneles.

Un reloj pensado para correr

El enfoque deportivo del dispositivo se refleja en su nuevo modo Maratón inteligente. Esta función integra planes de entrenamiento personalizados, métricas avanzadas y predicción de rendimiento basada en datos históricos. El reloj puede estimar tiempos de finalización en carreras largas y sugerir ajustes de ritmo durante el recorrido.

También incorpora métricas que suelen encontrarse en relojes deportivos de gama alta: umbral de lactato, potencia de carrera, índice de capacidad de carrera e intensidad del entrenamiento. Estos datos permiten analizar la evolución física con mayor precisión.

El reloj incluye más de 100 modos de entrenamiento, desde ciclismo y natación hasta golf o carrera por senderos. Incluso integra funciones para buceo libre hasta 40 metros, respaldadas por sensores de profundidad y certificaciones de resistencia al agua 5 ATM e IP69.

En el apartado de salud, el dispositivo suma sensores capaces de realizar electrocardiograma (ECG), monitorear la variabilidad de la frecuencia cardíaca, medir oxígeno en sangre (SpO₂) y analizar la calidad del sueño. También puede detectar caídas fuertes y activar llamadas de emergencia.

La autonomía sigue siendo uno de los puntos fuertes de Huawei en este tipo de dispositivos. El reloj promete hasta 14 días de uso ligero, 7 días en uso normal o 32 horas de entrenamiento continuo con GPS, cifras que superan a muchos relojes inteligentes orientados al deporte.

El diseño también busca ofrecer variedad estética. El modelo se vende en tres colores: azul, naranja y negro, cada uno con una correa tejida AirDry™ diseñada para mejorar la ventilación. Huawei afirma que su estructura perforada aumenta la transpirabilidad en un 25 %, ayudando a reducir la acumulación de sudor durante entrenamientos intensos. Además, cada versión incluye una segunda correa de fluoroelastómero para actividades acuáticas.

El Huawei Watch GT Runner 2 funciona con teléfonos Android y iOS, incorpora Bluetooth 6.0, NFC y GNSS multibanda, además de bocina y micrófono para realizar llamadas desde la muñeca.

Ahora bien, para terminar podemos decir que, el reloj refuerza la estrategia de Huawei de diferenciarse en el mercado de wearables con dispositivos que priorizan la autonomía, el análisis deportivo y un diseño ligero. En lugar de competir por la mayor cantidad de aplicaciones, la marca apuesta por métricas avanzadas y precisión en el entrenamiento, un terreno que sigue ganando interés entre corredores y deportistas aficionados.

Imagen: Captura de pantalla