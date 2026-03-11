Durante años el mercado de los celulares plegables ha evolucionado sin la presencia de Apple; sin embargo, nuevas filtraciones sugieren que esa ausencia podría terminar pronto. Renders CAD en 3D difundidos por el analista Sonny Dickson muestran lo que sería el primer modelo plegable de la compañía, un dispositivo que marcaría uno de los cambios más importantes en la historia del Apple iPhone.

Las imágenes revelan un teléfono con formato tipo libro, similar al concepto que ya exploran marcas como Samsung o Honor, aunque con una estética diferente. El diseño aparenta integrar las pantallas en un cuerpo unibody, lo que daría la sensación de que el chasis y los paneles forman una sola pieza.

De acuerdo con filtraciones de la industria, el dispositivo tendría una pantalla exterior OLED de 5,49 pulgadas y una pantalla interior de 7,8 pulgadas cuando está desplegado. Esto permitiría que el teléfono funcione como un smartphone compacto al estar cerrado, pero que al abrirse se acerque más a la experiencia de una pequeña tableta.

Cuando el equipo está plegado, su tamaño sería comparable al de modelos compactos como el iPhone 13 mini. Al desplegarse, en cambio, ofrecería una superficie de visualización mucho mayor, pensada para productividad, lectura o consumo de contenido.

Precio estimado y características del posible iPhone plegable

Uno de los detalles que más llaman la atención de los renders es el grosor del dispositivo. El teléfono se ve particularmente delgado cuando está abierto, algo que podría estar inspirado en la línea de diseño ultrafina del iPhone Air.

Otro elemento clave sería el sistema de bisagras. Las filtraciones apuntan a que Apple habría desarrollado un mecanismo capaz de reducir al mínimo la arruga visible en la pantalla. El panel flexible estaría fabricado por Samsung Display, una de las empresas que lidera el desarrollo de pantallas plegables y que presentó avances en esta tecnología durante el CES 2026.

En cuanto a materiales, el dispositivo estaría construido en titanio, lo que lo alinearía con los modelos premium más recientes de Apple. También se habla de colores sobrios, principalmente negro y plata.

El apartado fotográfico sería más conservador que en otros modelos de gama alta. Las filtraciones indican que el equipo tendría dos cámaras traseras en lugar de tres, una decisión que sugiere que el enfoque del producto estaría más centrado en el formato plegable que en ampliar el sistema de fotografía.

Donde sí podría sorprender es en el precio. Las estimaciones de analistas sitúan el valor inicial cerca de los 2.000 euros. Con una tasa aproximada de cambio cercana a los 4.300 pesos por euro, el dispositivo podría costar alrededor de 8,6 millones de pesos colombianos antes de impuestos o costos adicionales.

Esto lo ubicaría por encima del precio base del iPhone 17 Pro Max y en línea con otros plegables premium del mercado como el Samsung Galaxy Z Fold7.

Si el calendario se mantiene, Apple presentaría este dispositivo en septiembre junto con la próxima generación de iPhone. El lanzamiento marcaría el ingreso definitivo de la compañía a una categoría que todavía está en expansión, pero que podría transformarse si uno de los fabricantes más influyentes de la industria decide apostar por ella.