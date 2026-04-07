Samsung no ha confirmado oficialmente este dispositivo, pero la base de datos de Geekbench ya reveló los primeros datos. Un modelo registrado como SM-S741U acaba de pasar por la plataforma de pruebas, y los resultados apuntan a que podría tratarse del próximo Galaxy S26 FE, en un contexto donde la serie Fan Edition mantiene lanzamientos constantes.

El celular combina el procesador Exynos 2500, fabricado en proceso de 3 nm, con 8 GB de memoria RAM y ejecuta una versión futura de Android, posiblemente Android 17. Aunque comparte chip con el Galaxy Z Flip 7, los resultados preliminares muestran diferencias claras en rendimiento general.

Las pruebas arrojan 2.426 puntos en single-core y 8.004 en multi-core, cifras que, según estos resultados preliminares, lo colocan por encima del Galaxy Z Flip 7 en un 15% en rendimiento de un solo núcleo y un 8% en multinúcleo. Esto sugiere un mejor desempeño en tareas exigentes y escenarios de uso intensivo.

¿Por qué el Galaxy S26 FE rinde más que el Galaxy Z Flip 7 con el mismo chip?

Una posible explicación tiene que ver con la gestión térmica y no con diferencias de hardware. El diseño convencional del Galaxy S26 FE permite gestionar mejor el calor en comparación con el formato plegable del Galaxy Z Flip 7, ayudando a mantener el rendimiento máximo durante más tiempo sin recurrir a reducción de frecuencia.

El procesador opera con diez núcleos y alcanza una frecuencia máxima de 3,30 GHz en su núcleo principal, acompañado de clústeres adicionales a 2,75 GHz, 2,36 GHz y 1,80 GHz. Esta configuración busca equilibrar eficiencia y potencia, mientras que la GPU Xclipse 950, basada en arquitectura AMD RDNA 3, refuerza el apartado gráfico.

Frente a sus hermanos de gama alta, el posicionamiento es estratégico. Los Galaxy S26 estándar apostarían por el Exynos 2600 de 2 nm, mientras que el S26 FE utilizaría el Exynos 2500. Esta diferencia permite mantener una jerarquía clara en rendimiento, siguiendo la lógica histórica de la serie Fan Edition.

El Galaxy S26 FE llegaría con Android 17 bajo la capa One UI 9, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, conectividad 5G y certificación IP68. Esta última garantiza resistencia total al polvo y protección contra la inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante 30 minutos, según el estándar que Samsung aplica en sus propios dispositivos.

Imagen: Samsung / Editada con IA (Gemini)