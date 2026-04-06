¿A qué hora se mostrará la cara oculta de la Luna en Netflix durante la misión Artemis II?

La NASA prepara una de sus transmisiones más ambiciosas: el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, un evento en vivo que permitirá al público observar en tiempo real una de las regiones más enigmáticas del satélite natural de la Tierra. La cobertura estará disponible tanto en la plataforma Netflix como en NASA+ Live, ampliando el acceso global a este hito espacial.

El objetivo central de esta transmisión es mostrar la llamada “cara oculta” de la Luna, una zona que no es visible desde la Tierra debido a un fenómeno conocido como acoplamiento de marea. Aunque no está permanentemente en oscuridad —como su nombre sugiere—, esta región ha sido históricamente menos explorada y sigue despertando curiosidad científica y pública.

Durante el sobrevuelo, los astronautas de Artemis II orbitarán la Luna y capturarán imágenes y video de alta resolución del hemisferio oculto. Se espera que narren en tiempo real lo que observan, ofreciendo una perspectiva única que combina exploración científica con divulgación. Esta experiencia busca acercar al público a la nueva era de la exploración lunar, que tiene como meta futura establecer una presencia humana sostenible en el satélite.

La inclusión de plataformas como Netflix marca un cambio en la estrategia de difusión de la NASA, apostando por llegar a audiencias más amplias y diversas. Ya no se trata solo de una misión científica, sino también de un evento global que conecta tecnología, entretenimiento y conocimiento.

El sobrevuelo lunar de Artemis II no solo permitirá ver lo que durante siglos permaneció oculto, sino que también simboliza el regreso de la humanidad a la Luna, esta vez con la mirada puesta en el futuro.