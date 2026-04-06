La compañía de conectividad satelital de Elon Musk acaba de activar su promoción Starlink más llamativa hasta la fecha, en una nueva ofensiva para acelerar su crecimiento global. Durante los primeros tres meses, el plan de entrada reduce su precio a menos de un tercio de su tarifa habitual, lo que representa una caída cercana al 65% frente a su coste regular.

El kit de hardware también se entrega sin costo, eliminando la principal barrera de acceso para usuarios en zonas rurales o con cobertura limitada de fibra. Esta decisión apunta directamente a ampliar la base de clientes en territorios donde la conectividad terrestre sigue presentando limitaciones técnicas o económicas para muchos hogares.

Promoción Starlink impulsa el acceso al internet satelital con precios más bajos

La promoción cubre distintos perfiles de consumo, desde el plan básico de 100 Mbps hasta opciones de mayor rendimiento pensadas para usuarios más exigentes. Todos los planes incluyen descuentos aplicados para quienes completen el registro antes del cierre de abril, reforzando el carácter temporal y competitivo de la campaña.

Además, se habilitó una línea telefónica gratuita como canal alternativo de contratación, permitiendo acceder al servicio sin necesidad de pasar por la web. La medida busca facilitar el proceso y captar también a usuarios menos familiarizados con entornos digitales.

Starlink opera en más de 100 países mediante una constelación de satélites en órbita baja, lo que le permite ofrecer conectividad en territorios donde la infraestructura terrestre no llega o lo hace con limitaciones. Forma parte de una estrategia más amplia con la que la compañía viene ajustando precios en distintos mercados para acelerar la captación de usuarios a nivel global.

La reducción de tarifas se suma a una tendencia que Starlink ha venido aplicando en varios mercados durante los últimos meses. El objetivo es competir de forma más directa con operadores tradicionales de fibra óptica e internet móvil, especialmente en segmentos donde el precio sigue siendo un factor decisivo para el usuario.

El equipo de recepción se entrega sin costo durante la promoción, pero debe devolverse en buen estado en caso de cancelación del servicio. Además, se mantiene la política de un mes de prueba, permitiendo a los usuarios verificar la calidad de la señal antes de asumir cualquier compromiso definitivo.

La campaña ya está activa en algunos mercados, como España, donde el plan de entrada pasa de un precio habitual cercano a los 30 euros a apenas 10 euros mensuales durante los primeros tres meses, con algunas zonas aún sin cobertura estable. Este despliegue refuerza el posicionamiento de la compañía y abre una ventana atractiva para quienes buscan alternativas frente a las conexiones tradicionales.

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Generada con IA / ChatGPT