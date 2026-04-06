Infinix Note 60 Ultra vs Vivo iQOO 15 Ultra es una comparativa entre dos enfoques distintos dentro de la gama alta. Ambos llegan al mercado con un mes de diferencia y compiten en una franja donde las diferencias técnicas se perciben en el uso diario. Ejecutan Android 16, soportan redes 5G y ofrecen carga rápida de 100W por cable.

Dos filosofías de rendimiento dentro de la gama alta

El iQOO 15 Ultra marca la diferencia desde el primer momento gracias a su Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su arquitectura permite alcanzar frecuencias elevadas y un rendimiento superior en pruebas como Geekbench 6, donde supera con claridad al Dimensity 8400 del Infinix en tareas exigentes.

Esa ventaja también se refleja en la memoria. El iQOO alcanza hasta 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, mientras el Note 60 Ultra se mantiene en 12 GB y hasta 512 GB. La diferencia resulta evidente en cargas pesadas, procesos simultáneos y escenarios donde la capacidad disponible marca el ritmo.

Infinix responde desde otro enfoque, centrado en la experiencia diaria. Su diseño más delgado, con 7,9 mm frente a los 8,7 mm del iQOO, mejora la ergonomía en sesiones prolongadas. En la práctica, esa diferencia de tamaño influye en la comodidad más que la ventaja en potencia.

La cámara del Infinix sorprende en papel, el Vivo convence en uso real

El Note 60 Ultra apuesta por un sensor principal de 200 MP con apertura f/1.7 y zoom óptico de 3,5x. La estrategia prioriza resolución y nivel de detalle, concentrando el rendimiento en la cámara principal.

El iQOO 15 Ultra adopta un planteamiento distinto. Su sistema de tres sensores de 50 MP mantiene una calidad uniforme entre lentes. Ese equilibrio se percibe al alternar entre distancias focales y en situaciones donde la consistencia pesa más que la resolución máxima.

En video, el iQOO vuelve a tomar ventaja con grabación en 8K a 30 fps, mientras el Infinix se mantiene en 4K. Ambos integran estabilización óptica, autoenfoque por detección de fase y cámara frontal de 32 MP, cubriendo con solvencia las necesidades actuales.

Batería, durabilidad y el detalle que cierra la decisión

El iQOO 15 Ultra se posiciona ligeramente por encima en autonomía con 7.400 mAh frente a los 7.000 mAh del Note 60 Ultra. A esto se suma certificación IP68, que aporta resistencia al agua y refuerza su perfil orientado a uso intensivo.

Las diferencias continúan en conectividad. El iQOO incorpora Wi-Fi 7 y USB 3.2, con mayores velocidades y mejor compatibilidad con redes modernas. El Infinix se mantiene en Wi-Fi 6 y USB 2.0, suficientes en la mayoría de escenarios, pero por debajo en prestaciones avanzadas.

El Note 60 Ultra compensa con funciones adicionales como carga inalámbrica inversa, radio FM, monitor cardíaco y conectividad satelital. El iQOO responde con audio Bluetooth de mayor calidad mediante aptX HD y aptX Adaptive, además de incluir cargador en la caja.

Infinix Note 60 Ultra vs Vivo iQOO 15 Ultra: precio, disponibilidad y cuál elegir

El Infinix Note 60 Ultra se sitúa en torno a los 600–700 dólares en mercados internacionales, con variaciones según configuración y disponibilidad. Por su parte, el iQOO 15 Ultra en versiones de 512 GB se mueve alrededor de los 650 dólares en adelante, con configuraciones superiores que superan los 1.000 dólares.

La diferencia de precio refleja dos enfoques claros. Rendimiento extremo, mayor durabilidad y conectividad avanzada colocan al iQOO 15 Ultra en la parte alta. Diseño más delgado, funciones prácticas y equilibrio general posicionan al Note 60 Ultra como una alternativa sólida dentro de su rango.

Imagen: Generada con IA / Gemini