Tigo y AWS lanzan cursos gratis de IA y nube para jóvenes en Colombia

Tigo lanzó en Colombia una ruta de formación digital gratuita en alianza con Amazon Web Services (AWS), dirigida a jóvenes que no estudian ni trabajan y que buscan adquirir habilidades en tecnología. El programa hace parte de la iniciativa regional “AWS Entrena LATAM” y ofrece capacitación en inteligencia artificial y computación en la nube sin costo y sin exigir experiencia previa.

La propuesta está diseñada para que cualquier persona interesada pueda comenzar desde cero. Los contenidos son 100 % virtuales, lo que permite acceder desde cualquier lugar con conexión a internet. Los participantes pueden inscribirse a través de las plataformas digitales habilitadas por Tigo y AWS, donde encontrarán la ruta de aprendizaje organizada por módulos.

El programa incluye formación en fundamentos de inteligencia artificial, servicios en la nube y transformación digital. A medida que avanzan, los estudiantes desarrollan ejercicios prácticos y reciben insignias digitales emitidas por AWS al completar cada etapa. Estas certificaciones pueden ser utilizadas para fortalecer hojas de vida o perfiles profesionales en línea.

Formación digital para dar el primer paso laboral

Además de los contenidos técnicos, la ruta incorpora habilidades como pensamiento lógico, resolución de problemas, comunicación y adaptabilidad. La intención es preparar a los participantes no solo en conocimientos tecnológicos, sino también en competencias que faciliten su ingreso al mercado laboral.

Esta iniciativa se deriva de un acuerdo firmado entre Tigo y AWS en 2024 para fortalecer capacidades en servicios de nube y ampliar el acceso a formación digital en América Latina. También responde a la necesidad de crear perfiles tecnológicos que puedan integrarse rápidamente a sectores productivos en crecimiento.

En Colombia, los servicios de nube pública ya generan cerca de 1,4 millones de empleos, según FTI Consulting, y se proyecta un crecimiento del 64 % hacia 2038. Esto abre oportunidades para quienes logren formarse en estas áreas desde etapas tempranas.

El lanzamiento se da en un contexto en el que más de 2,6 millones de jóvenes entre 15 y 28 años están por fuera del sistema educativo y del mercado laboral, según cifras del DANE. A esto se suma que el 65 % de las empresas en América Latina reporta dificultades para encontrar talento con habilidades digitales, y la brecha podría alcanzar los 2,5 millones de personas en 2026, de acuerdo con IDC.