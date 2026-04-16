Claude Opus 4.7 ya está disponible: funciones, precio y cómo usar el nuevo modelo de IA

La compañía Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Opus 4.7, una actualización de su línea de modelos de inteligencia artificial orientados a tareas complejas. El sistema ya puede ser utilizado por el público general a través de sus productos, su API y plataformas en la nube como Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI y Microsoft Foundry.

El nuevo modelo introduce mejoras frente a su versión anterior, Opus 4.6, especialmente en tareas de ingeniería de software y procesos de larga duración. De acuerdo con las pruebas realizadas por la compañía, Opus 4.7 es capaz de ejecutar proyectos complejos con mayor coherencia, interpretar instrucciones con más precisión y validar sus propios resultados antes de entregarlos.

Uno de los cambios más relevantes está en su capacidad para trabajar con imágenes. El modelo ahora admite archivos de mayor resolución, lo que amplía sus usos en análisis visual detallado, lectura de diagramas o interpretación de interfaces. También presenta avances en la generación de contenido profesional, como documentos, presentaciones o interfaces digitales con mayor nivel de detalle.

En términos de uso, los desarrolladores pueden acceder a Opus 4.7 mediante la API de Claude, utilizando el identificador específico del modelo. El costo se mantiene sin cambios frente a la versión anterior: cinco dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de tokens de salida.

Más control, nuevas funciones y ajustes en seguridad

El lanzamiento incluye herramientas adicionales que permiten ajustar el comportamiento del modelo según la complejidad de cada tarea. Entre ellas se encuentra un nuevo nivel de “esfuerzo” que amplía las opciones para equilibrar velocidad y profundidad de análisis. Esto resulta útil en escenarios donde se requieren respuestas más elaboradas, como programación avanzada o automatización de procesos.

Otra novedad es la introducción de presupuestos de tareas en fase beta, que permiten a los desarrolladores controlar el consumo de tokens durante ejecuciones prolongadas. También se añadieron funciones específicas en Claude Code, como comandos para revisión automática de código y un modo que automatiza decisiones durante flujos de trabajo extensos.

En paralelo, la empresa incorporó nuevas medidas de seguridad. Opus 4.7 es el primer modelo que integra mecanismos derivados del llamado “Proyecto Glasswing”, una iniciativa enfocada en evaluar riesgos y beneficios de la inteligencia artificial en ciberseguridad. El sistema detecta y bloquea solicitudes que podrían implicar usos indebidos o de alto riesgo.

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Para quienes trabajan en seguridad informática, Anthropic habilitó un Programa de Verificación Cibernética. A través de este, profesionales pueden solicitar acceso al modelo para actividades como pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades, siempre bajo condiciones controladas.

Las pruebas internas indican que el modelo mantiene niveles similares de seguridad frente a su predecesor, con mejoras en aspectos como resistencia a ataques maliciosos y consistencia en respuestas. Sin embargo, la compañía reconoce que aún existen áreas por ajustar, especialmente en la forma en que el sistema responde a ciertos temas sensibles.

Opus 4.7 ya se encuentra disponible a nivel global. Los usuarios interesados pueden empezar a utilizarlo directamente desde las plataformas habilitadas o integrarlo en sus aplicaciones mediante la API, ajustando parámetros como el nivel de esfuerzo o el consumo de tokens según sus necesidades.