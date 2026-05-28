La inteligencia artificial en Colombia está entrando a una nueva etapa. Menos pruebas piloto y más operación real. Ese fue el mensaje que dejó el Google Cloud Summit Colombia 2026, encuentro realizado en Bogotá que reunió a más de 800 líderes empresariales y donde la conversación giró alrededor de cómo las empresas están integrando agentes de IA para automatizar procesos, reducir tiempos y mover decisiones críticas del negocio.

La discusión ocurre en un momento en que la adopción tecnológica empieza a reflejarse en cifras económicas. Datos presentados durante el evento, basados en el informe AI Sprinters elaborado por el BID para Google, estiman que la inteligencia artificial podría aportar entre 7.203 y 13.599 millones de dólares anuales a la economía colombiana, con manufactura, comercio y salud entre los sectores con mayor potencial.

Más allá de las proyecciones, el evento dejó algo claro. La carrera ahora está en convertir la inteligencia artificial en productividad.

La IA deja la fase experimental

Durante el encuentro, varias empresas colombianas mostraron cómo pasaron de experimentar con modelos de IA a integrarlos dentro de operaciones diarias.

Uno de los casos presentados fue Wolkvox. La compañía aseguró que logró automatizar el 80 % de las consultas básicas de clientes mediante infraestructura basada en inteligencia artificial y servicios en la nube. La transformación también acompañó su expansión internacional, que hoy llega a 17 países.

En el sector de consumo masivo, Altipal implementó un agente llamado Mary para atender procesos relacionados con más de 150.000 clientes. El sistema combina capacidades de voz, análisis de datos en tiempo real y seguimiento logístico para responder solicitudes de forma automatizada.

Farmatodo también mostró avances en el uso de infraestructura de datos e inteligencia artificial para optimizar inventarios y procesos operativos, mientras ETB presentó cómo integró herramientas colaborativas y análisis inteligente para acelerar la toma de decisiones internas.

La coincidencia entre todos los casos fue evidente. La inteligencia artificial empieza a medirse menos por promesas y más por resultados operativos.

La nueva competencia está en construir agentes inteligentes

Buena parte del Summit estuvo centrada en la llamada IA agéntica, un modelo que busca ir más allá de asistentes conversacionales tradicionales.

La idea consiste en crear sistemas capaces de ejecutar tareas complejas, consultar información empresarial, interactuar con múltiples aplicaciones y resolver procesos de varios pasos sin intervención constante de personas.

Para sostener esa evolución, Google presentó nuevas capacidades de infraestructura, herramientas para conectar datos distribuidos y plataformas para crear agentes empresariales personalizados.

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Otro tema que apareció repetidamente fue la seguridad. A medida que las organizaciones integran inteligencia artificial en procesos sensibles, mantener control sobre los datos y reducir riesgos empieza a convertirse en una prioridad tan importante como desplegar modelos más avanzados.

La conversación sobre inteligencia artificial en Colombia parece haber cambiado de tono. La pregunta ya no gira únicamente alrededor de qué puede hacer la tecnología, sino qué tan rápido pueden las empresas convertirla en eficiencia, ingresos y crecimiento.