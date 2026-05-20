Google acaba de cambiar una de las costumbres más comunes de internet: escribir palabras sueltas para encontrar información. La compañía presentó una nueva versión de su buscador que ahora funcionará más como un asistente inteligente capaz de entender pedidos complejos, mantener conversaciones y hasta realizar tareas por ti.

El anuncio se realizó durante Google I/O 2026 y representa la mayor transformación del buscador desde su creación. La empresa integró Gemini 3.5 Flash, su nuevo modelo de inteligencia artificial, directamente en la experiencia de búsqueda.

La diferencia no está solo en las respuestas. Lo que cambia es la lógica completa detrás de cómo buscarás información en internet.

Hasta ahora, la mayoría de usuarios escribía términos cortos esperando que Google interpretara lo que necesitaba. Con esta actualización, podrás describir situaciones completas, explicar problemas o hacer solicitudes detalladas como si estuvieras hablando con otra persona.

El nuevo cuadro de búsqueda fue rediseñado precisamente para eso. Ahora se expande automáticamente y utiliza IA para ayudarte a construir mejor la pregunta mientras escribes.

Google asegura que el sistema podrá entender texto, imágenes, videos, documentos e incluso pestañas abiertas en Chrome para responder con mayor precisión.

La compañía también confirmó que las conversaciones dentro de la búsqueda tendrán memoria temporal. Eso significa que ya no tendrás que repetir el contexto cada vez que hagas una nueva consulta relacionada con el mismo tema.

Buscar ya no será solo obtener resultados

La gran apuesta de Google está en los llamados “agentes de búsqueda”, sistemas que funcionarán de manera autónoma para ayudarte a seguir información o ejecutar acciones específicas.

La idea es simple: en vez de entrar todos los días a revisar páginas manualmente, podrás pedirle al buscador que haga ese trabajo por ti.

Si estás buscando un apartamento, por ejemplo, podrás indicar precio, ubicación y características. Después, la IA continuará rastreando internet automáticamente y te notificará cuando encuentre una opción compatible.

Lo mismo ocurrirá con eventos, lanzamientos de productos, reservas o promociones.

Google también anunció funciones donde la IA podrá contactar negocios en tu nombre para consultar disponibilidad de servicios. En Estados Unidos, esta herramienta llegará inicialmente para categorías como peluquerías, reparaciones del hogar y cuidado de mascotas.

Otro cambio importante es que la búsqueda comenzará a mostrar respuestas construidas dinámicamente según cada necesidad. En vez de limitarse a enlaces y fragmentos de texto, la IA podrá crear tablas comparativas, gráficos interactivos o paneles personalizados en tiempo real.

La empresa llama a esto “interfaces generativas”.

Un buscador que también crea herramientas

Google quiere convertir la búsqueda en una especie de fábrica de miniaplicaciones creadas al instante.

Durante la presentación, la compañía mostró ejemplos donde el sistema genera herramientas para organizar bodas, administrar mudanzas o crear rutinas de salud personalizadas usando información en tiempo real.

La IA podrá construir estos paneles automáticamente utilizando mapas, clima, horarios, reseñas y otros datos disponibles en la web.

Otro de los anuncios fue la expansión de la función de “Inteligencia Personal”. Con permiso del usuario, la IA podrá conectarse a Gmail, Google Fotos y próximamente Calendar para ofrecer respuestas basadas en información personal.

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Por ejemplo, podría ayudarte a organizar un viaje revisando correos de reservas o recomendar horarios usando tu agenda.

Google insiste en que estas conexiones serán opcionales y que el usuario mantendrá el control sobre qué datos compartir.

La actualización comenzará a desplegarse de manera gradual durante los próximos meses. Algunas funciones llegarán para todos los usuarios y otras estarán reservadas inicialmente para quienes paguen las suscripciones Google AI Pro y Ultra.

El movimiento deja ver hacia dónde apunta el futuro de internet: menos listas de enlaces y más asistentes capaces de interpretar lo que necesitas y actuar por ti.