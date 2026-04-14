Gemini lanza Inteligencia Personal en Colombia: así funciona la nueva herramienta de Google

La inteligencia artificial de Google da un nuevo paso en Colombia con la llegada de la función de Inteligencia Personal en su aplicación Gemini. Desde este 14 de abril, los usuarios suscritos a los planes AI Plus, Pro y Ultra podrán acceder a una herramienta que promete respuestas más útiles al integrar información de sus propias cuentas.

La novedad consiste en permitir que Gemini conecte distintos servicios del ecosistema de Google, como Gmail, Fotos, el buscador y el historial de YouTube, para ofrecer respuestas más ajustadas a cada persona. Aunque el asistente ya podía interactuar con estas plataformas, la actualización introduce una capacidad adicional: analizar y razonar sobre los datos del usuario para anticiparse a sus necesidades.

En la práctica, esto se traduce en recomendaciones más precisas sin necesidad de explicar cada detalle. Por ejemplo, una consulta general puede derivar en sugerencias personalizadas basadas en hábitos previos, intereses o información almacenada en las aplicaciones conectadas. El objetivo es reducir pasos y hacer que la interacción con la inteligencia artificial sea más directa.

El despliegue en Colombia comienza con los usuarios pagos, pero la compañía confirmó que la función llegará también a la versión gratuita en las próximas semanas. Estará disponible en web, Android e iOS, lo que amplía su alcance entre distintos dispositivos.

¿Cómo activar y controlar la Inteligencia Personal?

Uno de los aspectos centrales del lanzamiento es el control que conserva el usuario sobre sus datos. La función está desactivada por defecto, por lo que cada persona decide si quiere habilitarla y qué aplicaciones vincular. No es obligatorio conectar todos los servicios, lo que permite ajustar el nivel de personalización según las preferencias individuales.

Además, Gemini no utiliza esta información en todas las respuestas. El sistema evalúa cuándo la personalización puede aportar valor antes de integrar los datos del usuario. También existen herramientas para modificar la experiencia en tiempo real: el botón “Volver a intentar” permite generar una respuesta sin personalización, mientras que la opción “No me gusta” sirve para enviar retroalimentación.

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Otro punto relevante es la gestión del historial. La aplicación puede usar conversaciones anteriores para mejorar sus respuestas, aunque esta función también puede desactivarse desde la configuración. Los usuarios tienen la posibilidad de revisar y eliminar sus chats en cualquier momento.

Por ahora, la Inteligencia Personal está limitada a cuentas personales de Google y no está disponible para entornos empresariales, educativos o de Workspace. Con esta actualización, la compañía busca fortalecer el vínculo entre sus servicios y su asistente de inteligencia artificial, en un movimiento que apunta a integrar aún más su ecosistema digital.