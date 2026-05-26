Spotify ahora te permite escuchar artículos de revista

Tras meses de movimientos acelerados en el mundo del audio con inteligencia artificial, Spotify anunció este martes una nueva apuesta que expande los límites de su biblioteca de contenido con la incorporación de artículos de revista narrados directamente en su aplicación.

Inicialmente, la compañía lanzó una colección de más de 650 artículos en inglés, producidos internamente por su equipo de Spotify Audiobooks. El catálogo incluye publicaciones importantes como Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Vanity Fair y Pitchfork.

Como gran acierto de su estrategia de lanzamiento, las asociaciones iniciales concentran una parte importante de la cultura de la moda, música, actualidad y entretenimiento. Además, cada artículo dura menos de dos horas, lo que los posiciona como un punto intermedio entre un podcast y un audiolibro.

¿Quién puede acceder y cuánto cuesta?

Si eres suscriptor Premium, podrás escuchar los artículos sin costo adicional, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de contenido reproducido se descontará del límite mensual de 15 horas de audiolibros. Para quienes usan la versión gratuita de Spotify, la alternativa es comprar cada artículo individualmente por un precio de $1,99 dólares.

Según confirmó Spotify, el contenido estará narrado por una combinación entre voces humanas y voz digital. Los fragmentos narrados con IA estarán claramente identificados para los oyentes, un detalle de transparencia que la compañía subrayó.

Con este anuncio, la compañía busca continuar diversificando su negocio con nuevos formatos. “Al incorporar contenido de formato más corto, nos acercamos a las audiencias donde ya están, para ayudar a construir hábitos de escucha saludables que, en última instancia, aumenten el compromiso con los libros a lo largo del tiempo”, explicó Colleen Prendergast, responsable de licencias en Spotify Audiobooks.

En otras palabras, alguien que escucha un artículo podría animarse mañana a empezar un audiolibro. Y los audiolibros, por su precio y márgenes, son considerablemente más rentables para Spotify que el streaming de música.

Desde que la plataforma lanzó su servicio de audiolibros hace poco más de dos años, ha expandido la función a 22 mercados, ha captado decenas de millones de nuevos lectores y ha visto crecer las horas de escucha un 60% año tras año. Los artículos son el siguiente escalón en esa estrategia de construcción de audiencia.

Un mes de lanzamientos en Spotify

El lanzamiento de los artículos narrados llega después de una oleada de anuncios de la compañía en las últimas semanas.

En mayo, Spotify debutó con podcasts generados por IA similares a los que ofrece NotebookLM de Google; lanzó una herramienta para que autores creen sus propios audiolibros con tecnología de ElevenLabs; anunció un acuerdo con Universal Music para permitir versiones y remixes de canciones hechos por fans con IA; y se adentró en el terreno del contenido fitness.

Spotify quiere ser la plataforma de todo lo que se pueda escuchar. Música, podcasts, audiolibros, artículos, clases de fitness, y ahora revistas. Aliarse con marcas editoriales reconocidas abre una nueva puerta al periodismo en audio.

Si el modelo funciona, las revistas podrán llevar sus historias directamente a quienes tienen más probabilidades de interesarse en ellas, sin pedirles que abandonen la app que ya tienen abierta.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Spotify Newsroom