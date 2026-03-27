¿De dónde proviene tu canción favorita? Así funciona SongDNA: la nueva función de Spotify

La nueva función de SongDNA de Spotify te permitirá conocer los origenes y conexiones escondidas de las canciones en la app.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu canción favorita? Spotify recientemente lanzó una nueva función que tiene como objetivo ayudarte a encontrar la “familia” perdida de los temas en su aplicación: SongDNA.

La nueva herramienta es bastante similar a About the Song (una función que permitía obtener información extra sobre los temas y sus orígenes), pero con la intención de convertir este viaje por la historia de las canciones en una experiencia mucho más inmersiva.

SongDNA, disponible actualmente en la versión beta de la app, permite que con un solo clic encuentres datos como los covers en los que un tema está inspirado, colaboraciones con otros artistas, productores e incluso los samples que sirvieron como base de la composición.

La idea de esta función es que las personas puedan experimentar más sus temas favoritos a través de un recorrido por su trayectoria. ¿Quién sabe? Quizás descubras que te gusta más la versión original de un cover que ya tenías en tu lista de reproducción.

¿Cómo utilizar la función de SongDNA en Spotify?

Como mencionamos antes, por ahora la función solo se encuentra disponible en la versión beta de la aplicación. La única manera de acceder es inscribirse en el programa oficial, aunque no se garantiza un lugar inmediato para todos los usuarios.

En caso de que ya formes parte de la beta o estés leyendo esto cuando la función haya sido lanzada de manera global, los pasos para acceder a SongDNA son los siguientes:

1 – Abre la vista de reproducción mientras escuchas una canción.

2 – Desliza hacia abajo hasta encontrar la tarjeta de SongDNA. Allí verás las canciones y artistas compatibles.

3 – Selecciona la opción de explorar.

Al abrir esta sección, la herramienta te entregará una lista de canciones, artistas y productores relacionados. Si quieres seguir los enlaces para descubrir otras relaciones creativas, solo debes hacer clic en el nombre del artista o del tema.

Por ahora no hay una fecha exacta para el lanzamiento global. Es probable que Spotify quiera verificar cómo interactúan los usuarios con la tarjeta y si efectivamente ayuda a descubrir nuevos talentos.

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¿Qué tan confiable es la información de SongDNA?

Una de las razones por las que la función está en fase de prueba es porque la compañía busca verificar que el árbol genealógico de una canción sea el correcto. Según Spotify, la mayoría de los datos provienen de información entregada por los artistas y sus equipos, complementada con aportes de la comunidad.

El escepticismo es válido, considerando que una herramienta de este tipo parece ideal para ser implementada con IA. Sin embargo, por ahora no debes temer que el test de “paternidad” de Golden, de K-Pop Demon Hunters, termine arrojando por error una alucinación que la vincule con Diomedes Díaz.

Imágenes: Captura de pantalla