Geely Starray EM-i llega a Colombia: así funciona la SUV híbrida enchufable con hasta 943 km de autonomía

La electrificación avanza en Colombia, pero no al ritmo que muchos esperarían. La falta de puntos de carga y las dudas sobre la autonomía siguen pesando en la decisión de compra; es por eso que, Geely apuesta por una solución intermedia: la Starray EM-i, una SUV híbrida enchufable que intenta adaptarse más a la realidad del usuario que a la promesa tecnológica.

El modelo, que llega al país a través de Geely Colombia, combina dos lógicas en un mismo vehículo. Por un lado, permite moverse en modo 100 % eléctrico en recorridos urbanos; por otro, mantiene un motor a combustión que entra en funcionamiento cuando se necesita extender la autonomía. La idea no es nueva, pero sí cobra más sentido en mercados como el colombiano.

En cifras, la marca habla de hasta 83 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo WLTP. Traducido a la práctica, eso cubriría buena parte de los trayectos diarios sin gastar gasolina. Para viajes más largos, el sistema híbrido eleva la autonomía total hasta 943 kilómetros, eliminando la dependencia exclusiva de estaciones de carga.

Ahí está uno de los puntos clave de este tipo de vehículos: no obligan a cambiar hábitos de forma radical. Se pueden cargar en casa cuando es posible, pero si no, el carro sigue funcionando como un híbrido convencional. Esa flexibilidad es, hoy por hoy, uno de los argumentos más sólidos frente a los eléctricos puros.

En seguridad, la Starray EM-i llega con un paquete completo de asistencias a la conducción. Incluye frenado autónomo de emergencia, asistente de carril y control crucero adaptativo, además de seis airbags y anclajes ISOFIX. No son elementos nuevos en el segmento, pero sí marcan una base necesaria para competir.

Puertas adentro, el enfoque es claramente tecnológico. Pantallas de gran formato, conectividad avanzada y actualizaciones remotas (OTA) hacen parte de la experiencia. A eso se suma un sistema de climatización inteligente y un espacio interior amplio, pensado más para uso familiar que para una propuesta deportiva.

Más allá del producto, el lanzamiento refleja una estrategia. Grupo Vardí, aliado de la marca en el país, refuerza su portafolio con una opción que apunta a quienes aún no están listos para dar el salto completo a lo eléctrico, pero quieren reducir consumo y emisiones.

La Starray EM-i no pretende revolucionar el mercado. Su apuesta es más concreta: ofrecer una transición sin fricciones en un momento en el que la infraestructura y la adopción todavía están en construcción. Y en ese terreno, donde lo ideal aún no siempre es viable, es donde este tipo de propuestas empieza a ganar espacio.