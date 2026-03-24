¿Se puede pedir devolución de un Tesla en Colombia? Ojo a estas condiciones

La posibilidad de comprar un carro por internet ya no es una promesa, es una realidad. Sin embargo, ese cambio también está generando tensiones legales que empiezan a hacerse visibles en Colombia. Un caso reciente relacionado con reservas de Tesla puso sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué pasa si un usuario se arrepiente después de pagar por un vehículo en línea?

El escenario es cada vez más común. Un comprador realiza una reserva pagando cerca de un millón de pesos, configura el vehículo a su gusto —elige color, rines o acabados interiores— y días después decide no continuar con la compra. Al solicitar la devolución del dinero, la respuesta que ha recibido en algunos casos es negativa. El argumento: el carro fue personalizado.

Ahí es donde entra el debate sobre el derecho de retracto en Colombia. Esta figura permite a los consumidores desistir de compras hechas a distancia, como por internet o teléfono, dentro de un plazo determinado. Su objetivo es proteger al usuario cuando no ha tenido contacto físico con el producto antes de pagar.

Lo que dice Tesla sobre devoluciones y reembolsos

Las políticas de Tesla marcan una diferencia importante entre tipos de productos. En su tienda oficial, la compañía sí contempla devoluciones, pero bajo condiciones específicas. Por ejemplo, accesorios, ropa o artículos de estilo de vida pueden devolverse dentro de los cinco días posteriores a su entrega, siempre que no hayan sido usados. En el caso de cargadores, como los Wall Connector o Mobile Connector, el plazo se extiende hasta 60 días.

El proceso también tiene reglas claras: el cliente debe solicitar la devolución desde su cuenta, esperar aprobación y enviar el producto. Una vez recibido e inspeccionado, el reembolso se realiza entre siete y diez días hábiles al método de pago original. Además, Tesla aclara que no acepta devoluciones directas en centros de servicio y que cualquier envío sin autorización previa será rechazado.

Sin embargo, estas condiciones no aplican igual para vehículos. Tesla no ofrece cambios y, en la práctica, cancelar una compra implica iniciar un proceso aparte que no siempre garantiza la devolución del dinero. Esto ha generado dudas entre usuarios que esperan aplicar el derecho de retracto.

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El punto crítico está en la interpretación de la “personalización”. La empresa considera que elegir características del vehículo lo convierte en un producto hecho a medida, lo que limitaría el retracto. No obstante, algunas interpretaciones jurídicas en Colombia señalan que esta excepción está pensada principalmente para contratos de suministro, no necesariamente para la compraventa de bienes como un carro, especialmente si aún no ha sido entregado.

También existe la posibilidad de que la empresa argumente perjuicios económicos por cancelaciones, como órdenes ya enviadas a fábrica. Aun así, sus propios términos indican que estas políticas aplican siempre que no contradigan la legislación local, lo que deja espacio para reclamaciones.

El resultado es una zona gris para el consumidor. Mientras las políticas internas fijan condiciones, la ley colombiana reconoce derechos que podrían entrar en conflicto con esas reglas.

Más allá de este caso, el tema evidencia un cambio en la forma de comprar vehículos. El proceso digital simplifica la experiencia, pero también exige mayor claridad en las reglas. Para los usuarios, la recomendación es revisar cada condición antes de pagar y actuar rápidamente si deciden desistir.

La discusión sigue abierta y podría marcar precedentes en Colombia sobre cómo aplicar el derecho de retracto en compras de alto valor hechas por internet.