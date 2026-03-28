Licencia conducción colombiana en el exterior: países donde puede usarla y requisitos en 2026

La posibilidad de conducir fuera de Colombia con licencia nacional sigue siendo una opción vigente para miles de viajeros. Gracias a acuerdos de reciprocidad firmados con distintos países, los conductores pueden utilizar este documento en el exterior durante periodos limitados, siempre que cumplan con requisitos específicos establecidos por cada destino.

El Ministerio de Transporte reconoce la validez de la licencia colombiana en varios territorios, lo que permite a los ciudadanos manejar sin necesidad de obtener un documento local inmediato. Sin embargo, esta autorización no es indefinida. Por ejemplo, en Argentina el permiso puede extenderse hasta 180 días, en Portugal alcanza los 185 días, mientras que en España tiene una vigencia de seis meses. En países como Ecuador y Perú, la licencia es válida durante el tiempo autorizado de permanencia como visitante.

Para hacer uso de este beneficio, los conductores deben cumplir condiciones básicas. La licencia debe estar vigente, la categoría debe coincidir con el vehículo que se pretende conducir y es obligatorio portar un documento de identidad o pasaporte. Además, cada país puede exigir requisitos adicionales, como traducciones oficiales o permisos complementarios.

Uno de los documentos más relevantes en este proceso es el Permiso Internacional de Conducción (PIC). Este funciona como una traducción oficial de la licencia colombiana y es requerido en varios destinos. Países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos exigen este documento para permitir la conducción legal.

¿Qué deben verificar los conductores antes de viajar?

El PIC tiene una vigencia de un año y puede tramitarse en el Automóvil Club de Colombia. Su uso está respaldado por acuerdos internacionales como la Convención de Viena sobre Tráfico Vial de 1968, lo que facilita su aceptación en más de 150 países. En algunos casos, incluso cuando no es obligatorio por ley, las empresas de alquiler de vehículos lo solicitan como requisito para entregar un automóvil.

No contar con este permiso en los países donde es exigido puede traer consecuencias. Entre ellas, la imposibilidad de alquilar un vehículo, la imposición de multas o inconvenientes con las autoridades de tránsito. Por eso, expertos recomiendan revisar con anticipación las condiciones del país de destino.

También existen situaciones particulares. En Corea del Sur, por ejemplo, los colombianos pueden conducir inicialmente con su licencia nacional, pero si la estancia supera los 90 días deben iniciar un proceso de validación para obtener una licencia local equivalente.

En otros destinos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia, las exigencias pueden variar según la región o normativa interna. En estos casos, puede ser necesario presentar una traducción oficial o el permiso internacional.

Además de los requisitos legales, hay recomendaciones relacionadas con la seguridad de la información. Las autoridades sugieren realizar estos trámites únicamente en plataformas oficiales y evitar compartir documentos personales en canales no verificados, con el fin de prevenir fraudes o suplantación de identidad.

Actualmente, plataformas digitales permiten gestionar procesos como la renovación o recategorización de la licencia en línea, facilitando que los conductores mantengan su documentación al día antes de viajar.

Cumplir con estas condiciones no solo evita sanciones, también garantiza que el conductor pueda movilizarse con tranquilidad y dentro de la normativa vigente en cada país.