Gobierno presenta su plan digital al 2035: conectividad, IA y soberanía tecnológica

El Ministerio TIC presentó la Misión de Transformación Digital 2035, una estrategia nacional con la que el Gobierno pretende acelerar el acceso a internet, fortalecer las habilidades digitales y aumentar la autonomía tecnológica del país durante la próxima década.

El anuncio se realizó durante el evento Colombia 5.0 y llega en un momento en el que la brecha digital sigue afectando a millones de personas en Colombia. Según cifras entregadas por la entidad, cuatro de cada diez ciudadanos viven en condición de pobreza digital y en las zonas rurales el problema alcanza a siete de cada diez personas.

La iniciativa plantea una hoja de ruta hasta 2035 para conectar sectores públicos, privados, académicos y comunitarios alrededor de un mismo objetivo: convertir la tecnología en una herramienta de desarrollo económico y social.

Uno de los problemas que busca atacar el proyecto es el rezago en habilidades digitales. El Ministerio TIC asegura que cerca del 60 % de la población presenta dificultades para usar herramientas tecnológicas, algo que termina impactando el acceso al empleo, la educación y los servicios digitales.

Tres etapas para transformar el ecosistema digital

La estrategia quedó dividida en tres grandes etapas o “millas”. La primera se concentra en el acceso. Allí aparecen metas relacionadas con conectividad, educación digital y acceso a dispositivos tecnológicos.

El Ministerio destacó que el número de hogares conectados a internet pasó del 59,5 % al 73,9 %. También señaló que ya existen más de 3.000 estaciones base 5G desplegadas y cobertura en 148 municipios del país.

La segunda etapa apunta a la productividad. En esta fase la apuesta está relacionada con capacitación en habilidades digitales intermedias y avanzadas, fortalecimiento del empleo TIC y transformación tecnológica de las MiPymes.

Además, el plan incluye el uso de inteligencia artificial en sectores productivos para mejorar competitividad y crecimiento económico en distintas regiones del país. La idea es que la digitalización deje de concentrarse únicamente en grandes ciudades o empresas de tecnología.

El objetivo de soberanía tecnológica

La tercera etapa se enfoca en soberanía tecnológica, un concepto que cada vez toma más fuerza en América Latina. En términos prácticos, significa que Colombia quiere desarrollar mayores capacidades propias en infraestructura digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y manejo estratégico de datos.

La propuesta también contempla mecanismos de seguimiento para medir avances reales. Entre ellos aparece una Comisión Intersectorial, un tablero público de monitoreo y un Índice Nacional de Transformación Digital que permitirá revisar cómo evolucionan los territorios frente a las metas planteadas hasta 2035.

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Aunque el proyecto tiene metas de largo plazo, el verdadero reto estará en la ejecución. La conectividad sigue siendo desigual en muchas regiones y el acceso a internet no siempre garantiza que las personas puedan aprovechar herramientas digitales para estudiar, trabajar o emprender.

La apuesta del Ministerio TIC intenta justamente cerrar esa distancia: no solo conectar hogares, sino lograr que la tecnología tenga un impacto real en la vida diaria de las personas.