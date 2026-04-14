Ministerio TIC e IBM lanzan cursos gratis con certificación internacional: así puede inscribirse

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza con IBM, abrió una convocatoria nacional para que los colombianos accedan a formación gratuita en habilidades digitales, con certificación internacional en un tiempo reducido. La iniciativa hace parte del programa AvanzaTEC y busca preparar talento en áreas como inteligencia artificial, analítica de datos y gestión de proyectos.

La oferta está dirigida a cualquier persona interesada en fortalecer su perfil profesional. Los cursos son virtuales, sin costo y de corta duración: cada uno puede completarse en menos de 10 horas. Sin embargo, el plazo es limitado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de abril y los participantes deberán finalizar la formación antes del 20 del mismo mes.

Esta convocatoria incluye dos cursos diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral. El primero, “Mentalidad Digital”, se centra en habilidades blandas vinculadas al uso de la tecnología. Los contenidos abordan la adaptación al cambio, la creatividad aplicada y la resiliencia, competencias cada vez más solicitadas en entornos digitales.

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El segundo curso, “Fundamentos de Gestión de Proyectos”, tiene un componente más técnico. Allí, los participantes aprenderán a estructurar proyectos desde su planeación hasta su ejecución, con el apoyo de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa. También incluye formación en presentación de ideas, una habilidad útil en distintos sectores productivos.

Formación rápida con certificación internacional

Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es la posibilidad de obtener una certificación respaldada por IBM en un periodo corto. Este tipo de credenciales puede aportar valor al perfil laboral, especialmente en áreas relacionadas con tecnología y transformación digital.

Además, el formato virtual permite que personas de cualquier región del país participen sin necesidad de desplazarse. Las clases se desarrollan a través de plataformas digitales como Microsoft Teams, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos.

El proceso de inscripción es sencillo. Los interesados deben ingresar al portal oficial de AvanzaTEC, seleccionar el curso de su interés y completar el registro. Una vez inscritos, recibirán las instrucciones para acceder al contenido y avanzar en la formación.

¿Cómo aplicar y aprovechar la convocatoria?

Para participar, no se requieren conocimientos previos en tecnología, lo que amplía el alcance de la convocatoria a estudiantes, profesionales de distintas áreas y personas en proceso de reconversión laboral. El único requisito es contar con conexión a internet y disponibilidad para completar las actividades dentro del plazo establecido.

El tiempo limitado de la convocatoria implica que los inscritos deben organizar su agenda para cumplir con los módulos y evaluaciones. Al finalizar, quienes aprueben recibirán su certificación digital.

Con esta estrategia, el Ministerio TIC y IBM buscan ampliar el acceso a formación de calidad y responder a la demanda creciente de talento digital en el país. La convocatoria se suma a otros programas orientados a cerrar brechas en habilidades tecnológicas y facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales.

Aplica aquí: https://www.avanzatec.gov.co