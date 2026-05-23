Durante años, el Metro de Bogotá fue una promesa repetida en campañas, maquetas y renders digitales. Este viernes, por primera vez, dejó de verse como una simulación: un tren avanzó sobre el viaducto elevado de la Línea 1 y cambió una imagen que la ciudad llevaba décadas esperando.

No fue una inauguración ni un viaje con pasajeros. Tampoco un recorrido veloz. El tren número dos salió remolcado desde el patio taller de Bosa y avanzó lentamente hasta las inmediaciones de la Estación 2, cerca del Portal Américas. Pero el simbolismo del momento estuvo justamente ahí: Bogotá vio un tren real moverse sobre las estructuras que hasta hace poco eran solo columnas de concreto.

La prueba arrancó a las 10:46 de la mañana y tuvo un propósito técnico. Ingenieros y operarios revisaron el comportamiento de los rieles, las curvas, las inclinaciones y las distancias de seguridad del sistema antes de activar las siguientes fases de prueba.

El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó el recorrido y habló de un momento histórico para la capital. Y aunque todavía faltan pruebas energizadas y operación automática, el hecho de ver el tren sobre el viaducto cambia la percepción de una obra que durante años muchos bogotanos dudaron que llegaría a existir.

El día en que el Metro dejó de parecer una promesa

La escena tiene algo que Bogotá no había tenido antes: movimiento. Hasta ahora, el avance del Metro se medía en pilotes, columnas o tramos construidos. Esta vez hubo vagones desplazándose sobre la estructura elevada.

El tren utilizado en la prueba hace parte de la flota automática que tendrá la Línea 1. Cada unidad mide 134 metros de largo, cuenta con seis vagones y podrá transportar hasta 1.800 pasajeros.

Uno de los cambios más grandes frente al sistema actual de transporte es que no necesitará conductor. Todo funcionará mediante automatización y control centralizado, una tecnología que ya usan sistemas de metro en ciudades como Singapur, París o Dubái.

Las ventanas panorámicas, las puertas de seguridad y la circulación elevada también forman parte del diseño pensado para diferenciarlo de otros medios de transporte masivo de la ciudad.

En la práctica, el Metro promete cambiar tiempos cotidianos. Un trayecto entre Bosa y la calle 72 podría hacerse en menos de media hora. Hoy, en horas pico, el mismo recorrido puede tomar hasta dos horas entre buses, trancones y transbordos.

Lo que todavía falta antes de subirte al Metro

Aunque el avance de la Línea 1 ya supera el 77 %, todavía quedan varias etapas antes de que el sistema abra al público en 2028.

Las próximas pruebas serán energizadas, lo que significa que el tren comenzará a operar usando alimentación eléctrica propia y ya no con vehículos de apoyo. Más adelante vendrán las pruebas automáticas y la validación completa de seguridad.

La ciudad también seguirá viendo crecer las estaciones y el viaducto en corredores como la avenida Caracas, la Primero de Mayo y la autopista Sur. De las 16 estaciones proyectadas, 10 tendrán conexión directa con TransMilenio.

Mientras tanto, el Distrito espera la llegada de más trenes. Actualmente ya hay 10 unidades en Bogotá y durante mayo arribarán tres adicionales para continuar las pruebas técnicas.

Por ahora, el Metro sigue siendo una obra en construcción. Pero desde este 22 de mayo dejó de sentirse lejano. Por primera vez, Bogotá no solo vio columnas y planos: vio un tren moviéndose sobre la ciudad.