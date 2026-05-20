La propuesta no gira alrededor de una nueva botella o un sistema de filtración tradicional. El centro del proyecto es una máquina desarrollada en Colombia y patentada en Estados Unidos que combina varios procesos físicos y químicos para producir agua con minerales y hidrógeno molecular activo.

Según la compañía, el sistema logra estabilizar hidrógeno molecular durante un año completo dentro del agua, algo que hasta ahora había sido uno de los principales retos para este tipo de desarrollos.

La apuesta aparece en un momento en el que la presión sobre las fuentes hídricas crece en distintas regiones del planeta. Mientras muchas marcas siguen dependiendo de la extracción directa de manantiales naturales, Vik-Sha propone una alternativa basada en recrear las características del agua mineral sin intervenir esos ecosistemas.

Tatiana León lideró el desarrollo de esta tecnología junto con Best Planet Company. La empresa sostiene que el objetivo no es “mejorar” agua convencional, sino replicar las condiciones moleculares presentes en un manantial natural.

¿Cómo funciona la máquina Vik-Sha?

El sistema integra procesos que ya existían de manera independiente, pero que nunca habían sido conectados en una misma secuencia para producir agua funcional con características de manantial.

Todo comienza con una etapa de filtración para remover impurezas sin alterar la estructura molecular del agua. Después entra un sistema de vórtices de cavitación, un mecanismo que genera movimientos dinámicos capaces de modificar el comportamiento físico del líquido.

Más adelante ocurre la mineralización, donde se incorporan seis minerales esenciales en proporciones similares a las presentes en fuentes naturales.

La máquina también aplica magnetización para reorganizar las moléculas y facilitar la absorción celular de nutrientes. Luego entra en funcionamiento un proceso de electrólisis encargado de generar hidrógeno molecular activo con una concentración de hasta 5 ppm.

Finalmente, la tecnología realiza una etapa de estructuración molecular para reproducir una configuración similar a la de un agua de manantial.

La empresa asegura que el resultado es un agua con 95 % de biodisponibilidad, es decir, con una capacidad de absorción más alta por parte del organismo.

Uno de los puntos que más llama la atención del proyecto es el uso de hidrógeno molecular activo. Según la información entregada por Best Planet Company, este elemento actuaría como antioxidante selectivo y tendría la capacidad de atravesar membranas celulares e incluso la barrera hematoencefálica debido a su tamaño molecular.

La compañía también afirma que existen más de mil estudios científicos publicados alrededor del hidrógeno molecular y su relación con procesos celulares y estrés oxidativo.

El impacto ambiental detrás de Ügua

Más allá del componente tecnológico, la propuesta de Vik-Sha apunta a un problema ambiental que afecta a la industria del agua embotellada: la explotación de fuentes naturales.

Actualmente, muchas aguas minerales dependen de nacimientos específicos para operar. Eso implica extracción constante, transporte y distribución desde zonas alejadas.

La tecnología desarrollada por Best Planet Company plantea otra lógica. En lugar de transportar agua desde un manantial, la máquina recrea las condiciones minerales y moleculares del agua directamente donde se necesita.

Eso podría reducir la presión sobre reservas hídricas y disminuir la huella de carbono asociada al transporte e importación de agua mineral.

La empresa también sostiene que el modelo permitiría producir agua funcional a un costo más bajo que varias aguas minerales tradicionales. Según sus cifras, Ügua podría llegar a ser hasta 70 % más económica.

Además de su lanzamiento oficial, Ügua ya comenzó a llegar a puntos de venta de Jumbo en Colombia. La entrada a esta cadena representa uno de los primeros pasos comerciales de la tecnología Vik-Sha y permitirá medir cómo reaccionan los consumidores frente a una categoría de agua funcional desarrollada localmente.

El lanzamiento oficial del proyecto permitirá ver la máquina Vik-Sha funcionando y conocer a Tatiana León, la científica detrás del invento. La presentación busca mostrar cómo una tecnología desarrollada en Colombia intenta abrir una nueva discusión sobre el futuro del agua potable y la sostenibilidad.

La iniciativa todavía deberá enfrentar retos propios de cualquier innovación científica: validación, escalabilidad y adopción en el mercado. Sin embargo, el proyecto ya pone a Colombia dentro de una conversación global sobre nuevas tecnologías para producir agua sin depender directamente de la explotación de fuentes naturales.