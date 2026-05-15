Colombia abre incentivos tributarios para proyectos de hidrógeno: así puedes acceder

La transición energética en Colombia ahora tiene un nuevo impulso para quienes quieran invertir en hidrógeno. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) habilitó un sistema para que empresas y ciudadanos soliciten incentivos tributarios dirigidos a proyectos relacionados con esta tecnología, una de las apuestas del Gobierno para reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La medida llega en un momento en el que el hidrógeno empieza a ganar protagonismo dentro de las discusiones energéticas del país. La entidad confirmó que los beneficios aplican para iniciativas de hidrógeno blanco, verde y azul, además de proyectos asociados al transporte, almacenamiento y uso energético de este recurso.

Aunque el hidrógeno suele relacionarse con industrias de gran escala, la apuesta busca abrir la puerta a nuevas inversiones privadas y acelerar el desarrollo tecnológico alrededor de energías limpias en Colombia.

¿Qué proyectos podrán acceder a los incentivos?

La UPME explicó que los interesados ya pueden hacer el trámite a través del Sistema Único de Usuarios (SUU), una plataforma digital diseñada para centralizar las solicitudes de certificación. Desde allí se podrán registrar proyectos vinculados con exploración de hidrógeno blanco, producción de hidrógeno verde o azul, procesos de distribución y sistemas de almacenamiento.

El hidrógeno blanco es uno de los temas que más atención está generando actualmente. Se trata del hidrógeno que existe de manera natural en el subsuelo y que puede extraerse sin procesos industriales complejos. El presidente Gustavo Petro aseguró recientemente que Colombia debería concentrar buena parte de su exploración mineroenergética en este recurso.

Por otro lado, el hidrógeno verde se produce usando energías renovables como la solar o la eólica, mientras que el azul utiliza gas natural combinado con sistemas de captura de carbono. Ambos son vistos como alternativas para disminuir emisiones contaminantes en sectores industriales y de transporte pesado.

La directora de la UPME, Indira Portocarrero, señaló que el objetivo es facilitar herramientas para que nuevas tecnologías energéticas puedan desarrollarse más rápido en el país.

Los beneficios tributarios que tendrán las empresas

Uno de los puntos más atractivos del programa está en los incentivos económicos. Los proyectos certificados podrán deducir hasta el 50 % de la inversión realizada en su declaración de renta durante un periodo de hasta 15 años.

A esto se suma la exclusión del IVA para maquinaria, equipos, servicios e insumos necesarios para desarrollar las iniciativas. También habrá exención arancelaria para importar tecnología relacionada con estos proyectos y la posibilidad de aplicar depreciación acelerada sobre algunos activos.

La apertura de estos beneficios podría convertirse en un incentivo importante para compañías interesadas en energías limpias, especialmente en momentos en que varios países están acelerando inversiones en hidrógeno como fuente energética alternativa.

Para acceder al proceso, los interesados deben realizar la solicitud directamente en el Sistema Único de Usuarios de la UPME, donde se gestionan las certificaciones requeridas para aplicar a los beneficios tributarios.