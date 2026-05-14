¿Cómo acceder a beneficios tributarios por comprar carros eléctricos en Colombia?

Comprar un vehículo eléctrico o híbrido en Colombia no solo puede ayudarte a reducir el gasto en combustible. Desde ahora, también podrías acceder a beneficios tributarios y arancelarios si el modelo cuenta con un certificado emitido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

La entidad anunció que este documento se convirtió en un requisito obligatorio para que ciudadanos y empresas puedan solicitar incentivos relacionados con movilidad limpia ante la DIAN. La medida aplica para vehículos eléctricos e híbridos que cumplan las condiciones técnicas definidas por la regulación vigente.

El certificado hace parte de la estrategia del Gobierno para impulsar tecnologías de transporte con menos emisiones contaminantes y acelerar la transición energética en el país.

¿Qué beneficios puedes obtener?

Según explicó la UPME, los vehículos que reciban esta certificación podrán acceder a varios alivios tributarios. Uno de los más relevantes es la exclusión del IVA, lo que puede reducir considerablemente el costo final del vehículo.

También existe la posibilidad de obtener exención de aranceles de importación, una medida que busca facilitar la llegada de carros eléctricos e híbridos al mercado colombiano.

La normativa vigente además permite deducir hasta el 50 % de la inversión realizada en la declaración de renta, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

En el caso de las empresas, los vehículos eléctricos pueden acceder a depreciación acelerada de activos. Esto significa que las compañías podrían recuperar más rápido parte de la inversión realizada en este tipo de tecnologías.

La UPME señaló que el certificado verifica que los vehículos cumplen con los requisitos técnicos definidos en la Ley 1715 de 2014 y en la Resolución 135 de 2025.

¿Cómo funciona el trámite?

El proceso se realiza a través del portal “Muévete Eléctrico”, una plataforma creada para centralizar la información y facilitar el acceso a los trámites relacionados con movilidad eléctrica en Colombia.

Allí, tanto ciudadanos como empresas pueden consultar los requisitos necesarios para solicitar el certificado de incentivos tributarios.

Una vez la UPME emite el documento, el interesado debe continuar el proceso ante la DIAN para acceder formalmente a los beneficios económicos definidos por el Gobierno Nacional.

La directora de la entidad, Indira Portocarrero, afirmó que cada vez más personas y compañías están migrando hacia tecnologías de transporte más limpias. Según la funcionaria, el objetivo es facilitar herramientas que permitan acelerar la reducción del uso de combustibles fósiles en Colombia.

La medida llega en un momento en el que el mercado de vehículos eléctricos sigue creciendo en el país. Aunque todavía representan una porción pequeña frente a los carros tradicionales, los incentivos tributarios podrían convertirse en un factor decisivo para quienes están pensando en cambiar de vehículo.

Además del ahorro en impuestos, los usuarios de carros eléctricos también suelen tener menores costos de mantenimiento y operación frente a vehículos de combustión.