El impuesto del 4×1000 sigue siendo uno de los cobros más molestos para quienes mueven dinero entre cuentas, billeteras digitales o bancos en Colombia. Aunque existe una ley que prometía flexibilizar esa carga, la implementación todavía no llega completamente al sistema financiero.

En medio de esa demora, Nu Colombia anunció una medida temporal con la que devolverá a algunos usuarios el valor equivalente al 4×1000 sobre inversiones realizadas en sus CDT. La iniciativa fue bautizada como “Operación Día 501” y estará disponible solo por unos días.

La campaña nace después de que se cumplieran más de 500 días desde que debía empezar a funcionar la nueva exención múltiple del 4×1000 aprobada en la Ley 2277 de 2022. Esa norma permite que el beneficio no dependa de una sola cuenta bancaria, sino del total de movimientos mensuales del usuario.

Sin embargo, la mayoría de entidades todavía no aplica ese modelo. Por eso, muchas personas continúan pagando el impuesto cuando usan varias cuentas o billeteras al mismo tiempo.

Qué debes hacer para que Nu te devuelva el 4×1000

La devolución anunciada por Nu Colombia no será automática para todos los clientes. Para acceder al beneficio debes cumplir varios requisitos dentro de las fechas definidas por la entidad.

El primero es registrarte en la campaña desde la aplicación móvil de Nu. Allí aparecerá un botón identificado como “Quiero participar”, que debe activarse entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.

Después del registro, tendrás que invertir dinero nuevo en un CDT de Nu. El beneficio solo aplica sobre el monto que aumente frente al saldo que tenías al cierre del 4 de mayo de 2026.

Eso significa que no basta con tener un CDT existente. Debes mover más dinero hacia ese producto financiero durante los días de la campaña.

La plata puede llegar desde otros bancos o incluso desde tu propia Cuenta Nu, siempre que efectivamente sea trasladada a un CDT dentro de la plataforma.

Una vez se cumplan las condiciones, Nu depositará el valor equivalente al 4×1000 directamente en la Cuenta Nu del usuario.

Por qué sigue cobrando el 4×1000 aunque la ley ya cambió

El problema actual no está en la ley, sino en la infraestructura tecnológica del sistema financiero.

La Ley 2277 modificó las reglas para que puedas tener varias cuentas exentas del 4×1000 al mismo tiempo, siempre y cuando el total de movimientos mensuales no supere el límite permitido, que en 2026 equivale a 18.330.900 pesos.

Para que eso funcione, los bancos deben compartir información diaria y sincronizada sobre los movimientos de cada persona. Esa conexión todavía no está completamente lista entre todas las entidades financieras.

Mientras tanto, el esquema antiguo sigue operando. En la práctica, aún debes escoger una sola cuenta exenta del impuesto.

Según Nu, esta situación termina afectando la libertad financiera de los usuarios, porque muchas personas evitan mover su dinero entre distintas entidades para no pagar el gravamen varias veces.

La campaña de devolución del 4×1000 busca precisamente aliviar parte de ese costo mientras el nuevo sistema termina de implementarse en Colombia.