Netflix usará IA para mostrar anuncios personalizados y expandirá su plan con publicidad en Colombia

Netflix presentó su hoja de ruta para 2026 y dejó claro que la publicidad será una de las piezas más importantes de su negocio en los próximos años. La compañía anunció nuevos formatos de anuncios, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y la expansión de su plan con publicidad a más países, entre ellos Colombia desde 2027.

Durante su presentación anual para anunciantes en Estados Unidos, la plataforma aseguró que ya supera los 250 millones de usuarios activos mensuales en planes con anuncios. Según la empresa, más del 80 % de esos suscriptores consume contenido cada semana, una cifra que Netflix usa para convencer a las marcas de invertir más dinero dentro del servicio.

La apuesta no solo gira alrededor de comerciales tradicionales. Netflix quiere insertar publicidad en más espacios de su ecosistema, incluyendo podcasts en video, videos verticales para celulares y contenidos relacionados con fandoms y eventos en vivo.

Para los usuarios, esto podría traducirse en planes más baratos, aunque con una mayor presencia de anuncios personalizados.

Más anuncios y publicidad hecha con IA

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para modificar y adaptar campañas publicitarias dentro de la plataforma.

Netflix explicó que ya prueba sistemas capaces de cambiar automáticamente formatos de anuncios dependiendo del dispositivo o del contenido que estés viendo. Eso incluye anuncios verticales para celulares, comerciales durante pausas y piezas integradas visualmente con series y películas populares.

La empresa afirmó que realizó pruebas con marcas como DoorDash, Target y TurboTax para combinar publicidad con producciones originales de Netflix. Ahora planea expandir esa tecnología a todos los mercados con publicidad antes de terminar el año.

También comenzará a ajustar la cantidad de anuncios que ve cada usuario según sus hábitos de consumo. En otras palabras, dos personas podrían recibir pausas comerciales distintas aun viendo la misma serie.

La plataforma además anunció nuevas herramientas para que anunciantes compren campañas de forma automatizada y más segmentada. Parte de esa estrategia incluye alianzas con empresas tecnológicas como Amazon Web Services y Snowflake.

Series, deportes en vivo y nuevas apuestas para 2026

Más allá de la publicidad, Netflix aprovechó la presentación para mostrar parte de su catálogo de los próximos años.

Entre las producciones que regresarán aparecen Bridgerton, Emily in Paris, Lupin y Avatar: The Last Airbender. También confirmó nuevas películas como Enola Holmes 3, Extraction 3 y Grown Ups 3.

La compañía seguirá apostando fuerte por transmisiones deportivas y eventos en vivo. Para 2026 tendrá más partidos de la NFL, incluyendo juegos navideños y un encuentro desde Australia. Además, transmitirá eventos como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y el Westminster Dog Show.

Otro movimiento llamativo será la gira mundial basada en K-Pop Demon Hunters, una apuesta que mezcla entretenimiento, música y experiencias presenciales para fans.

Con estos anuncios, Netflix deja ver que su modelo ya no depende únicamente de sumar suscriptores. La plataforma quiere convertirse en un gigante publicitario capaz de competir con televisión, redes sociales y servicios digitales al mismo tiempo. Para los usuarios colombianos, eso podría significar más opciones de pago económico, pero también una experiencia cada vez más diseñada alrededor de anuncios y datos de consumo.