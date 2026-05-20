¿Cómo verificar si una clínica de cirugía plástica en Colombia está autorizada?

La muerte de Yulixa Toloza volvió a encender las alertas sobre los procedimientos estéticos realizados en establecimientos sin permisos médicos en Colombia. Las autoridades confirmaron esta semana el hallazgo de su cuerpo en Cundinamarca, días después de desaparecer tras someterse a un procedimiento en un centro estético ilegal del sur de Bogotá.

El caso también puso nuevamente sobre la mesa una pregunta que miles de personas se hacen antes de una cirugía: ¿cómo saber si una clínica realmente está autorizada para operar?

Aunque gran parte de la publicidad de estos procedimientos se mueve hoy en TikTok, Instagram y Facebook, existen plataformas oficiales donde puedes verificar si el establecimiento y el médico cuentan con habilitación legal.

La principal herramienta es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), administrado por el Ministerio de Salud. Allí puedes consultar si una clínica, IPS o centro médico aparece habilitado para realizar cirugía plástica, procedimientos quirúrgicos o servicios relacionados con anestesia.

La consulta es pública y permite revisar el estado del establecimiento y los servicios autorizados.

¿Cómo revisar si un cirujano plástico sí está certificado?

Otra plataforma importante es ReTHUS, el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.

En este sistema puedes buscar el nombre del médico y confirmar si realmente tiene registrada la especialidad en cirugía plástica. Esto ayuda a detectar casos de personas que ofrecen procedimientos estéticos sin contar con formación especializada.

Además, también puedes verificar si el profesional pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, una de las asociaciones médicas más reconocidas del país en esta especialidad.

Las verificaciones toman pocos minutos y pueden hacerse desde un celular o computador antes de aceptar cualquier procedimiento.

Las señales de alerta que no deberías ignorar

Las autoridades sanitarias recomiendan desconfiar de establecimientos que funcionan en apartamentos, viviendas o centros estéticos sin infraestructura clínica.

También debes prestar atención si el lugar evita mostrar permisos, no explica quién realizará la anestesia o promete resultados rápidos sin controles médicos posteriores.

Otro punto importante es no confiar únicamente en la popularidad de redes sociales. Tener miles de seguidores o videos virales no significa que una clínica esté habilitada por las autoridades de salud.

En el caso de Yulixa Toloza, reportes periodísticos señalaron que el establecimiento donde fue atendida no contaba con permisos sanitarios para operar.

Hoy la tecnología permite que cualquier persona pueda revisar antecedentes, habilitaciones y registros médicos antes de entrar a cirugía. La recomendación sigue siendo la misma: verificar siempre la clínica, el especialista y las condiciones del procedimiento antes de tomar una decisión.