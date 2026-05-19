Ministerio de Trabajo lanza plataforma para registrar teletrabajadores en Colombia

El Ministerio del Trabajo habilitó una nueva plataforma digital para que las empresas en Colombia registren y gestionen las modalidades de teletrabajo de sus empleados. La herramienta, llamada Sistema de Registro de Teletrabajadores, centraliza la información relacionada con acuerdos laborales remotos y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

El sistema está dirigido a empleadores que tengan trabajadores bajo modalidades de teletrabajo y necesiten reportar o actualizar información relacionada con estas condiciones laborales. El acceso se realiza a través de un módulo exclusivo para empresarios dentro de la plataforma institucional del Ministerio.

La puesta en marcha de esta herramienta llega en un momento en el que muchas compañías mantienen esquemas híbridos o remotos adoptados tras la pandemia. Aunque el teletrabajo ya estaba regulado en Colombia antes de 2020, el crecimiento acelerado de esta modalidad obligó a las entidades públicas a fortalecer los mecanismos de control y seguimiento.

¿Qué podrás hacer en la plataforma?

Según el Ministerio del Trabajo, el sistema permitirá registrar acuerdos y condiciones asociadas al teletrabajo, además de gestionar cambios cuando las empresas modifiquen las condiciones laborales de sus empleados remotos.

La idea es que toda la información quede centralizada en un solo espacio digital. Esto incluye los registros relacionados con las modalidades de trabajo remoto implementadas por cada empleador.

La plataforma también busca mejorar la trazabilidad de estos procesos. En términos prácticos, esto significa que las autoridades podrán hacer seguimiento más organizado a la información reportada por las empresas y verificar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el teletrabajo.

Otro de los objetivos es reducir la dispersión de documentos y trámites. En lugar de manejar procesos separados o reportes manuales, el sistema concentra la gestión dentro de una única herramienta institucional.

¿Cuándo deben registrarse las empresas?

El Ministerio explica que el registro debe realizarse cuando una empresa implemente modalidades de teletrabajo o cuando actualice acuerdos y condiciones ya existentes.

Esto aplica para organizaciones que adopten cambios relacionados con jornadas remotas, condiciones laborales o esquemas de trabajo a distancia contemplados en la legislación colombiana.

El proceso se realiza directamente en la plataforma digital destinada para empresarios. Desde allí, las compañías podrán cargar y administrar la información correspondiente.

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La creación de este sistema también refleja cómo el Gobierno colombiano continúa digitalizando procesos laborales y administrativos. Durante los últimos años, diferentes trámites relacionados con empleo, seguridad social y contratación comenzaron a migrar a plataformas virtuales para facilitar el acceso y el control institucional.

Para las empresas, el nuevo sistema implica una mayor organización de la información sobre teletrabajo. Para los trabajadores, podría traducirse en un seguimiento más claro de las condiciones bajo las cuales desarrollan sus labores de manera remota.