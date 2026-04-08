Colombia abre 100 becas de doctorado en tecnología: fechas, requisitos y cómo aplicar

Colombia abrió una nueva convocatoria para fortalecer la formación avanzada en tecnología con una oferta que busca impactar directamente a las regiones. Se trata de 100 becas de doctorado dirigidas a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría, que podrán estudiar sin salir de su ciudad gracias a un modelo virtual.

El programa hace parte de la iniciativa “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios”, liderada por entidades locales en alianza con el sector privado. La propuesta apunta a cerrar la baja disponibilidad de talento con formación doctoral en áreas tecnológicas, una brecha que sigue marcando diferencias entre Bogotá y otras zonas del país.

La convocatoria llega en un momento en el que las instituciones públicas y privadas requieren perfiles con mayor nivel de especialización para liderar procesos de transformación digital, investigación aplicada y modernización educativa. En ese contexto, la apuesta se centra en formar profesionales que no solo avancen en su carrera, sino que transfieran ese conocimiento a sus entornos.

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Uno de los elementos que marca la diferencia es el formato. Los programas se desarrollarán de manera virtual, con tutorías personalizadas, clases en tiempo real y contenidos disponibles para consulta en cualquier momento. También habrá encuentros presenciales opcionales. Esto permite que los participantes continúen trabajando mientras cursan el doctorado, una de las principales barreras históricas para acceder a este nivel de formación.

Fechas, requisitos y proceso de inscripción

La convocatoria está abierta hasta el 24 de abril de 2026, aunque quienes busquen ingresar a la primera cohorte, que inicia el 13 de abril, deberán completar su inscripción antes del 11 del mismo mes.

Los aspirantes pueden elegir entre tres programas: Doctorado en Sistemas Computacionales (20 cupos), Doctorado en Tecnología Educativa (50 cupos) y Doctorado en Administración (30 cupos). La oferta está alineada con áreas que hoy concentran buena parte de la demanda laboral en el país.

El proceso de inscripción se realiza de forma digital. Los interesados deben diligenciar un formulario en línea, seleccionar la institución y el programa, y adjuntar la documentación requerida. Entre los documentos están los diplomas de pregrado y maestría, certificados de notas, documento de identidad, hoja de vida y una carta de motivación.

Un punto que puede facilitar la postulación es que no se exige, por ahora, una propuesta de investigación ni certificados laborales. Esto reduce tiempos y permite que más profesionales avancen en el proceso inicial.

La asignación de los cupos será nacional. Aunque se tendrá en cuenta el orden de inscripción, también pesarán factores como el perfil académico y el impacto que el aspirante pueda generar en su entorno. No hay una distribución fija por regiones, pero sí se dará prioridad a quienes acrediten trabajo o incidencia en sus comunidades.