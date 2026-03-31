Guía: ¿qué hacer si envías dinero por error en Nequi?

Enviar dinero desde el celular es una práctica diaria para millones de colombianos. Sin embargo, los errores al digitar un número siguen siendo una de las situaciones más comunes. Frente a esto, Nequi publicó una guía práctica para aclarar qué pasa cuando se envía plata por equivocación y qué opciones tienen los usuarios.

Entre 2021 y 2025, las operaciones financieras digitales en Colombia crecieron de forma significativa, pasando del 35,7 % al 66,6 %, según la Superintendencia Financiera. Este aumento ha hecho más frecuentes los envíos inmediatos, pero también los errores humanos.

Paso a paso: qué hacer si enviaste dinero por error

Lo primero que debes saber es que no existe una opción de reverso automático. Una vez confirmas la transacción, el dinero llega directamente a la cuenta del destinatario y no puede retirarse sin su autorización.

Si te equivocas, estas son las dos alternativas disponibles dentro de la app:

1. Reportar el movimiento desde la app

Entra a “Movimientos”.

Selecciona la transacción que hiciste por error.

Haz clic en “¿Algún problema con este movimiento?”.

Elige la opción relacionada con envío a número equivocado.

Completa los datos que te solicita la plataforma.

2. Solicitar la devolución del dinero

Ingresa a tu cuenta.

Ve al símbolo de pesos ($).

Selecciona “Pedir”.

Elige “A un Nequi”.

Escribe el número, el valor y un mensaje explicando lo ocurrido.

En ambos casos, la devolución depende de la persona que recibió el dinero. La aplicación actúa como intermediaria, pero no puede retirar los fondos sin consentimiento.

Mitos y claves para evitar errores

Uno de los temores más comunes es pensar que alguien puede sacar dinero sin permiso. La plataforma aclara que esto no es posible. La opción “Pedir” siempre requiere aprobación previa, por lo que ningún cobro se ejecuta automáticamente.

Otro punto importante es que no puedes enviar dinero a un número sin cuenta activa. Si lo intentas, la app te avisa antes de completar la operación, evitando que pierdas el dinero.

Además, antes de enviar una transferencia, el sistema muestra parte del nombre del destinatario. Esta verificación permite confirmar que estás enviando el dinero a la persona correcta, aunque la información no sea completa por razones de privacidad.

El crecimiento de los pagos digitales ha simplificado muchas tareas cotidianas, pero también exige mayor atención. Revisar el número, confirmar el nombre y tomarse unos segundos antes de enviar puede evitar errores difíciles de corregir.